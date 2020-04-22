Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google, 22 Nisan Dünya Günü'ne özel tasarladığı doodle'da yer verdi. İlk olarak San Francisco’da 1969 yılında düzenlenen Dünya Günü özellikle corona virüs günlerinde bir hayli ilgi çekiyor. 2 Nisan tarihinde bu yıl 50. yıl dönümü kutlanan bu önemli günün amacı, doğanın güzelliklerine kucak açmak ve gezegenin karşı karşıya olduğu çevresel tehditlere dikkat çekerek farkındalık oluşturmaktır. Milyonlarca kullanıcının her gün ziyaret ettiği ünlü arama motoru Google bugün kullanıcılarını Dünya Günü doodle’ı ile karşıladı. Peki, Dünya Günü nedir? İşte, Google tarafından doodle yapılan Dünya Günü’nün önemi ve tarihçesi.

Dünya Günü (Earth Day) nedir, neden kutlanır?

22 Nisan Dünya Günü, ilk olarak San Francisco’da 1969 yılında düzenlenen Ulusal UNESCO Dünya Konferansında John McConnell tarafından dünyamızın yaşamı ve güzelliğini kutlayarak karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla bir özel gün düzenlenmesi fikri ile ortaya çıkmıştır.

John McConnell, Dünya Günü kutlamaları için tarih olarak ekinoks (gece ve gündüzün eşit olduğu) zamanı yani 21 Mart'ı önermiştir. Daha sonra ise çevre sorunlarına büyük bir kamuoyu ile tepki gösteren ilk hareket, Wisconsin Senatörü Gaylord Nelson’un desteği ile ve Denis Hayes'in organizatörlüğünde 22 Nisan 1970 günü ilk Dünya Günü kutlamaları olarak tarihe geçmiştir.[1] Bu kutlamalara yaklaşık 20 milyon kişi katılmış, birçok konferans ve sempozyum düzenlenerek, çevre sorunlarına dikkat çekilerek ABD’nin ilk 'Temiz Hava Yasası' ve 'Temiz Su Yasaları' hazırlanmıştır.

Google Dünya Günü'ne özel doodle tasarladı

Her yıl aynı tarihte kutlanan Dünya Günü'nüne özel doodle hazırlayan Google, hazırladığı video ile 22 Nisan Dünya Gününe destek vermiş oldu. Google'ın yayınladığı videoda yeryüzünde varlığı önemli olan arılara dikkat çekildi. İşte, 22 Nisan Dünya Günü'nün 50. yıl dönümüne özel Google tarafından hazırlanan videonun görseli.



