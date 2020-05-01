Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'dan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya’da hayatını kaybeden kişi sayısı 24 bin 543’e yükselirken; vaka sayısı da 239 bin 639’a çıktı.

ORTA AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 205 bin 463 olurken, 27 bin 967 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 163 bin 9’a çıkarken; 6 bin 623 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 167 bin 178 kişide virüs tespit edildiği ve 24 bin 376 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 771’e yükselirken, hasta sayısı 171 bin 253 oldu.

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 6 BİN 28’E ÇIKTI

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 6 bin 28’e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 94 bin 640’a çıktığını açıkladı.