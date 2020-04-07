Dünya genelinde Corona virüsü atlatan kişi sayısı 285 bini aştı

Yeni tip Corona virüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada 286 bin 877 kişi Kovid-19'u yenmeyi başardı.

İyileşen vaka sayısının en fazla olduğu Çin'de 77 bin 167 kişi sağlığına kavuştu.

Çin'den sonra en fazla vakanın iyileştiği ülkeler, İspanya (40 bin 437), Almanya (36 bin 81), İran (24 bin 236), İtalya (22 bin 837), ABD (19 bin 810) ve Fransa (17 bin 250) olarak sıralandı.

Vakaların 10 bini aştığı diğer ülkelerde ise iyileşen kişi sayısı sırasıyla İsviçre (8 bin 56), Güney Kore (6 bin 694), Belçika (3 bin 986), Kanada (3 bin 616), Avusturya (3 bin 463), Türkiye (1326), Hollanda (250), Portekiz (140), İngiltere (135), Brezilya (127) oldu.



