Dünya genelinde Corona virüsten can kaybı 240 bini aştı

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 240 bin 222'ye, vaka sayısı 3 milyon 421 bin 226'ya ulaştı.

Kovid-19 yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı 65 bin 782 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü. Bu ülkeyi 28 bin 236 can kaybıyla İtalya, 27 bin 510 ile İngiltere, 25 bin 100 ile İspanya, 24 bin 594 ile Fransa, 7 bin 765 ile Belçika, 6 bin 736 ile Almanya, 6 bin 434 Brezilya, 6 bin 156 ile İran, 4 bin 893 ile Hollanda ve 4 bin 633 ile Çin takip etti.

1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler ise Kanada (3 bin 391), Türkiye (3 bin 258), İsveç (2 bin 653), Meksika (1972), İsviçre (1754), İrlanda (1265), Hindistan (1223), Rusya (1222), Peru (1124), Ekvador (1063) ve Portekiz (1007) şeklinde sıralandı.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Virüs bulaşan 1 milyon 93 bin 91 kişi iyileşirken 2 milyon 87 bin 913 kişinin tedavisi sürüyor.