Yeni tip Corona virüsün (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 367 bin 227 kişi yaşamını yitirdi, virüs tespit edilen 2 milyon 672 bin 712 kişi iyileşti.

Dünya genelinde Corona virüs olduğu saptanan kişi sayısı, 6 milyon 48 bin 236’ya ulaştı.

En ağır bilanço ABD'de

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 793 bin 530 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 104 bin 542 kişi öldü.

Vaka sayısı 20 bini aşan ülkeler

Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 20 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı:

"Brezilya (468 bin 338), Rusya (396 bin 575), İspanya (285 bin 644), İngiltere (271 bin 222), İtalya (232 bin 248), Fransa (186 bin 835), Almanya (183 bin 19), Hindistan (174 bin 20), Türkiye (162 bin 120), Peru (148 bin 285), İran (146 bin 668), Şili (90 bin 638), Kanada (89 bin 418), Meksika (84 bin 627), Çin (82 bin 999), Suudi Arabistan (81 bin 766), Pakistan (66 bin 457), Belçika (58 bin 186), Katar (52 bin 907), Hollanda (46 bin 126), Bangladeş (44 bin 608), Belarus (40 bin 764), Ekvador (38 bin 571), İsveç (36 bin 476), Singapur (34 bin 366), Birleşik Arap Emirlikleri (33 bin 170), Portekiz (31 bin 946), İsviçre (30 bin 828), Güney Afrika (29 bin 240), Kolombiya (26 bin 688), Endonezya (25 bin 773), Kuveyt (25 bin 184), İrlanda (24 bin 876), Polonya (23 bin 376), Ukrayna (23 bin 204) ve Mısır (22 bin 82)."





Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:





"İngiltere 38 bin 161, İtalya 33 bin 229, Fransa 28 bin 714, Brezilya 27 bin 944, İspanya 27 bin 121, Belçika 9 bin 453, Meksika 9 bin 415, Almanya 8 bin 594, İran 7 bin 677, Kanada 6 bin 979, Hollanda 5 bin 931, Hindistan 4 bin 981, Çin 4 bin 634, Rusya 4 bin 555, Türkiye 4 bin 489, İsveç 4 bin 350, Peru 4 bin 230, Ekvador 3 bin 334, İsviçre 1919, İrlanda 1645, Endonezya 1573, Pakistan 1395, Portekiz 1383, Polonya 1051, Şili 944, Mısır 879, Kolombiya 853, Ukrayna 696, Güney Afrika 611, Bangladeş 610, Suudi Arabistan 458, Birleşik Arap Emirlikleri 260, Belarus 224, Kuveyt 194, Katar 36 ve Singapur 23."