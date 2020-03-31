Dünya genelinde Corona virüs bulaşan kişi sayısı 786 bini geçti

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Corona virüsün (Kovid-19) görüldüğü ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 786 bin 607'ye ulaştı.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle toplam 37 bin 832 kişi öldü ve 165 bin 761 kişi iyileşti.

Kovid-19 nedeniyle Çin ana karasında 3 bin 305, Hong Kong'da 4, İtalya'da 11 bin 591, İspanya'da 7 bin 716, ABD'de 3 bin 170, Fransa'da 3 bin 24, İran'da 2 bin 757, İngiltere'de 1408, Hollanda'da 864, Almanya'da 645, Belçika'da 513, İsviçre'de 359, Türkiye'de 168, Brezilya'da 165, Güney Kore'de 162, İsveç'te 146, Portekiz'de 140, Endonezya'da 122, Avusturya'da 108, Kanada'da 93, Filipinler'de 78, Danimarka'da 77, Japonya'da 66, Romanya'da 65, Ekvador'da 62 ve İrlanda'da 54 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayıları 1000'den fazla olan ülkeler

"Worldometer"de vaka sayıları 1000'den fazla olan ülkeler ise şöyle sıralandı:

"ABD 164 bin 266, İtalya 101 bin 739, İspanya 87 bin 956, Çin ana karası 81 bin 518, Almanya 66 bin 885, Fransa 44 bin 550, İran 41 bin 495, İngiltere 22 bin 141, İsviçre 15 bin 922, Belçika 11 bin 899, Hollanda 11 bin 750, Türkiye 10 bin 827, Güney Kore 9 bin 786, Avusturya 9 bin 634, Kanada 7 bin 474, Portekiz 6 bin 408, İsrail 4 bin 831, Brezilya 4 bin 661, Avustralya 4 bin 557, Norveç 4 bin 462, İsveç 4 bin 28, Çekya 3 bin 1, İrlanda 2 bin 910, Japonya 2 bin 665, Malezya 2 bin 626, Danimarka 2 bin 577, Şili 2 bin 449, Romanya 2 bin 109, Polonya 2 bin 55, Lüksemburg 1988, Ekvador 1966, Pakistan 1865, Rusya 1836, Filipinler 1546, Tayland 1524, Suudi Arabistan 1453, Endonezya 1414, Finlandiya 1355, Güney Afrika Cumhuriyeti 1326, Hindistan 1251, Yunanistan 1212, Meksika 1094, İzlanda 1086 ve Panama 1075."