Dünyayı kasıp kavuran corona virüs salgını 140'dan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya’da hayatını kaybeden kişi sayısı 27 bin 459’a yükselirken; vaka sayısı da 274 bin 367’ye çıktı.

RUSYA’DA VAKA SAYILARINDA KRİTİK ARTIŞ

Rusya’da son bir haftada on binlerce kişide koronavirüs tespit edildi. Son paylaşılan verilere göre, ülkede 262 bin 843 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 2 bin 418’e ulaştığı bildirildi. Rusya, son bir haftadaki kritik vaka artışının ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü 3’üncü ülke konumuna geldi.

ORTA AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 223 bin 885 olurken, 31 bin 610 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 175 bin 699’a çıkarken; 8 bin 1 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 179 bin 506 kişide virüs tespit edildiği ve 27 bin 529 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 998’e yükselirken, hasta sayısı 236 bin 711 oldu.

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 6 BİN 902’YE ÇIKTI

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 6 bin 902’ye ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 116 bin 635’e çıktığını açıkladı.

ALMANYA'DA CORONA VİRÜS BİLANÇOSU

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı. Ülkede can kaybı son 24 saatte 73 kişi artarak 8 bin 1'e ulaştı.

Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, Almanya’da virüs tespit edilen kişilerin sayısı 24 saatte 724 artışla 175 bin 699’a yükselirken; hayatını kaybeden kişilerin sayısı 73 kişi artarak 8 bin 1'e ulaştı.

DHA