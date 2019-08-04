Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcu Muhsine Gezer, Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) tarafından İsviçre'de düzenlenen Dünya Gençler Para Atletizm Şampiyonası'nda ikinci altın madalyasını elde etti.

Muhsine, 17 yaş altı kadınlar T20 kategorisinde 1500 metre yarışındaki 5 dakika 11 saniyelik derecesiyle 400 metreden sonra bir kez daha kürsünün zirvesine çıktı.

Oğuz Türker dünya şampiyonu

Milli sporcu Oğuz Türker de IPC Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya elde etti.

Türker, şampiyonada T20 kategorisinde 1500 metrede 4.16'lık derecesiyle dünya şampiyonu oldu.

Milli sporcu, madalya töreninin ardından yaptığı açıklamada, organizasyonda kazandığı şampiyonluğu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye ettiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Oğuz Türker'i tebrik etti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, IPC Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu Oğuz Türker'e tebrik telgrafı gönderdi.