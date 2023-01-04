Sadece Brezilya'nın değil dünya futbolunun en büyük efsanelerinden biri olan Pele, geçtiğimiz Perşembe günü 29 Kasım'dan beri tedavi gördüğü ülkesinin Sao Paulo kentindeki Albert Einstein Hastanesi'nde 82 yaşında hayata gözlerini yummuştu. Futbolun bu büyük efsanesinin cenaze töreni önceki gün gerçekleşti.

Pele'nin naaşı, törenin düzenlendiği Vila Belmiro Stadyumu'na işte böyle getirildi.

Pele için doğduğu Santos kentinde bulunan Vila Belmiro Stadyumu'nda geniş katılımlı bir cenaze töreni düzenlendi. Törene Pele'nin ailesi, sevenleri ve spor ile siyaset dünyasından birçok önemli isim katıldı. Brezilya'da bir dizi önemli temaslarda bulunan Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu da, Brezilya'da Devlet Başkanlığı görevini devralan Luiz Inacio Lula da Silva'nın yemin töreninin ardından dünyaca ünlü futbolcunun cenaze töreninde Türkiye'yi temsilen hazır bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, FIFA Başkanı Infantino ile tören sırasında bir araya geldi.

'Tüm dünyanın kalbinde'

Santos Kulübü'nü de ziyaret eden ve kulüp başkanı Andres Rueda ile görüşen Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkının taziyelerini ileterek, "Pele sadece sizin değil, tüm Türk halkının ve tüm dünyanın kalbinde" dedi.

Pele'yi tabutu başında eşi Marcia Aoki bir an olsun yalnız bırakmadı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino da, "Dünyadaki her ülkedeki statlardan birine Pele isminin verilmesi için talepte bulunacağız" diye konuştu. Efsane ismin cenazesinin ise yakınları ve hayranlarının ziyaret etmesi için 24 saat boyunca statta bekletilmesinin ardından Memorial Necropolis Ecumenica Mezarlığı'nda toprağa verileceği açıklandı.