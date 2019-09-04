Dünya Finalini 10 bin kişi izledi

İstanbul ev sahipliğinde ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile düzenlenen Red Bull Car Park Drift Dünya Finali’nde dünyanın en iyi pilotları kozlarını paylaştı. 16 farklı ülkeden 18 pilotun İBB Maltepe Etkinlik Alanı’ndaki kıyasıya mücadelesinin sonunda Ürdün’den Anas Al Helo şampiyon oldu. Türk pilot İbrahim Yücebaş’ın ikinci olduğu yarışta drift dünyasının efsane ismi Red Bull sporcusu Abdo Feghali önce kendi aracıyla sonra da kendisine hediye edilen Murat 124 ile 10 bin İstanbullu’ya unutulmaz iki gösteri sundu.

Müthiş mücadele

Dünyanın dört bir yanından gelen birbirinden yetenekli pilotların, en iyi olmak için mücadele verdikleri Red Bull Car Park Drift Dünya Finali, İstanbul ev sahipliğinde ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile İBB Maltepe Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirildi. 16 ülkeyi temsilen 18 pilotun, güçlü otomobiller ve bol dumanlı zirve mücadelesine sahne oldu.

‘Duvara yakın dur!’

İlk kez Türkiye’de bir drift etkinliğinde bulunduğunu dile getiren drift dünyasının efsanesi, Red Bull sporcusu Michael Whiddett nam-ı diğer Mad Mike, “Böyle bir organizasyonda jüri olma ayrıcalığına sahip olduğum için çok mutluyum. Olağanüstü bir mücadele yaşandı. Red Bull Car Park Drift Dünya Finali çıtayı bir kademe daha yükseltti. Bütün pilotlar çok iyiydi. Her sene araçların performansını daha da yükselttiğini görmek harika. Bu özel performansların aralarından sıyrılıp birinciliği elde eden Al Helo’yu kutluyorum. Dünya Finali’nin Türkiye’ye verilmesinin ne denli iyi bir karar olduğunu da görmüş olduk. Harika bir organizasyonla drift şampiyonalarına yeni bir soluk getirdiler. Dünyanın en iyilerini ağırlamanın hakkını verdiler. Her zaman söylediğim gibi: Duvara yakın dur” ifadesini kullandı.

Tek kadın Ülkü Erçoban

İstanbul’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen mücadelede bir de kadın pilot yer aldı. Dünya Finali’nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına yarışan 19 yaşındaki Ülkü Erçoban, “Drift ve arabalar benim için gerçek bir tutku. Her yarıştan önce arabanın bakımlarını babamla birlikte tamamlıyoruz. Yaklaşık 3 senedir yarışlarda mücadele ediyorum. Red Bull Car Park Drift Dünya Finali ise benim yer aldığım en prestijli yarış oldu. Çok iyi bir atmosferde, dünyanın en yetenekli pilotlarıyla aynı pistte olmaktan gurur duydum. Onlardan çok şey öğrendim. Gelecek sene Red Bull Car Park Drift Dünya Şampiyonu olmak için parkurda olacağım” diye konuştu.

Büyük ilgi vardı

400 üzerinden 381 puan almayı başaran şampiyon Al Helo’yu, 368 puanlı Türk pilot İbrahim Yücebaş ikinci, 365 puanlı Gürcü Vakhtang Khursidze de üçüncü olarak takip etti. Ürdünlü pilota ödülünü 5 kez Dünya şampiyonu olan Kenan Sofuoğlu takdim ederken, İbrahim Yücebaş’a kupasını TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı verdi. Khursidze ise ödülünü İBB Gençlik ve Spor Müdürü Ayhan Kep verdi. rdrframe1 Dünyanın en yetenekli drift pilotlarını bir araya getiren yarışı 10 bin İstanbullu da yerinden izledi.

Abdo Feghali'ye sürpriz hediye

Drift Dünya Finali’nin yarış direktörü olan Abdo Feghali’ye klasik Murat 124 hediye etti. Drift sporunun usta isimi, Murat 124 ile birlikte pisti turlayarak seyircileri selamladı. Red Bull sporcusu Abdo Feghali Falken lastikleri kullandığı kendi aracıyla da drift tutkunlarına unutulmaz bir gösteri yaptı. Efsanevi sporcu, “Türkiye elemesindeki ilgi sonrasında İstanbul’da böyle bir kalabalığı bekliyordum. Yaşadığımız heyecana bu kadar çok kişinin ortak olması bizi çok sevindiriyor. Dünya Finali, İstanbul’a çok yakıştı. Red Bull Car Park Dirft gelişmeye devam ediyor. Gelecek sene yine tutku ve yeteneği olan herkesten şampiyonlar çıkarmaya devam edeceğiz” dedi.