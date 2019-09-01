Dünya finalinde Mad Mike rüzgarı

O bir drift efsanesi. Driftin şeklini değiştiren pilotlardan biri. Tüm dünyada drift denince akla gelen ilk isimlerden başında gelen Red Bull sporcusu Michael Whiddett nam-ı diğer Mad Mike, bugün İstanbul’da gerçekleştirilecek Red Bull Car Park Drift Dünya Finali’nde jüri koltuğunda oturacak.

Dünyanın dört bir yanından gelen yetenekli pilotları değerlendirecek olan Mad Mike, İBB Maltepe Etkinlik Alanı’ndaki şov öncesinde, Türkiye’deki drift kültürü ve geleceği hakkında Fanatik’e özel açıklamalar yaptı.

■ Senin için Drift ne ifade ediyor?

“Drift benim için bir tutku. Pist içinde ve dışında kendi stilimi ve kişiliğimi ifade edebilmemin bir yolu. Benim için sadece bir yarışma anlamına gelmiyor. Arabaları tasarlıyor, onları sergiliyorum ve yarışıyorum. Dünyadaki en iyi drift pilotlarından biri olmak için kendi limitlerimi zorlamak ve kendime meydan okumak zorundayım.”

■ Sence Drift motor sporları arasında hak ettiği yerde mi?

“Drift 11 senedir çok büyük gelişim gösterdi. Bazıları en hızlı gelişen motorsporu olduğunu söylüyor. Ben de buna inanıyorum çünkü başlamak için çok büyük bütçelere ihtiyaç duymuyorsunuz. Gerçekten sadece drift yapmak için RWD (Arkadan çekişli) bir araca sahip olmanız yeterli. Drift, 90’lı yıllarda bir grup Japon sokak yarışçısının geceleri tepelerde yarışırken kendi araçlarının çekiş güçlerini zorlamasıyla başladı ve yarışçıların arabalarını drifte uygun hale getirmelerini sağladı. Bu sayede günümüzde birçok büyük etkinlik, turnuvalar, takımlar ve sporcular büyük firmalar tarafından destekleniyor”

■Dünyada çok fazla nitelikli drift organizasyonu yok ve bu büyük bir problem. Sence Red Bull Car Park Drift bu boşluğu dolduruyor mu?

“Aslında dünyanın dört bir köşesinde her hafta sonu çok fazla drift organizasyonu oluyor. Hatta FIA’nın düzenlediği ve hatta çok bilinen bir Drift Şampiyonası bile var. Bu yüzden turnuvalarda eksiklik olduğunu düşünmüyorum. Ama kabul etmek lazım ki bazı bölgelerde hiçbir şekilde drift ekinliği olmuyor. Bu yüzden Red Bull Car Park Drift’in birçok bölgede etkili bir turnuva olarak hayatımızda yer alması çok önemli”

■ Sence dünyanın en iyi Drift sürücü kim?

“Bu çok zor bir soru... Her ülkenin turnuvaları farklı pistlere, kurallara ve arabalara göre şekilleniyor. Benim kişisel favorilerim ise James Deane ve Fredic Aasbo.”

■ Büyük başarılarını neler? Kariyerinizdeki yeni hedefler neler?

“Kariyerim boyunca çok fazla ilk yaşadım. Bunu ilk podyum ya da ilk yarış birinciliği olarak düşünmeyin. Dünyanın pek çok pistinde drift yapan ilk kişi oldum, ilk drift demolarını çeken kişi oldum. Red Bull videoları için dünyanın en zorlu yollarında sürüş yapan ilk kişi bendim. Birçok şahane şov aracını yapan ilk kişi oldum. Ve tabii ki bunlar kadar değerli; driftin anavatanı olan Japonya’da, 2018 Formula Drift Japonya Şampiyonası, çok önemli efsanelere karşı mücadele verdim ve kazandım. Bundan sonraki planım drifti temsil etmeye ve driftin elçiliğini yapmaya devam etmek”

■ Türkiye'deki drift kültürü hakkında neler biliyorsun?

“Aslında Türkiye’deki drift kültürünü ilk kez yakından göreceğim ve bu konuda bir şeyler öğreneceğim için çok heyecanlıyım. Farklı stilleri, araç ayarlarını ve arabaları izlemekten çok büyük keyif alacağım.”

■ Türkiye'de Drift'e başlamak isteyen gençlere neler öneririsin?

“Gidebildikleri kadar etkinliğe gitmeleri lazım. Bir takımı takip edip, daha fazla bir şeyler öğrenmek için o takıma gönüllü başvurabilirler. Bir takımın nasıl işlediğini tamamen anlamak zorundalar çünkü dünya çapında bir pilot olmak istiyorlarsa direksiyon başındaki yetenek yetmiyor. ” Türkiye, Red Bull Car Park Drift Dünya Finali’ne ev sahipliği yapacak. Türk halkına bir mesajın var mı? “Türkiye’deki drift severlerle tanışmak, benzersiz aksiyonu yerinde izlemek için can atıyorum. Türkiye’ye ilk defa geldiğim için de çok heyecanlıyım.”

Dev final bugün

İstanbul’daki İBB Maltepe Etkinlik Alanı’nda düzenlenecek Red Bull Car Park Drift Dünya Finali bugün saat 13.30’da başlayacak. 17 ülkeden 20 pilot en iyi olmak için yarışacak. Jüride Mad Mike’ın yanı sıra 5 kez Türkiye Ralli Şampiyonu Yağız Avcı da yer alacak.