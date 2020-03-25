Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in koronavirüse yakalanması, yurt dışında da gündemin zirvesine oturdu.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (İTALYA)

Fiorentina ve Milan’ın eski hocası hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs kaptığını Twitter’dan kendisi duyurdu: “Hastanede emin ellerdeyim, endişelenmeyin.”

L'QUIPE (FRANSA)

66 yaşındaki Fatih Terim’in Covid-19 testi pozitif çıktı

MARCA (İSPANYA)

Avrupa’da maçları durduran en son liglerden olan Süper Lig’de pozitif bir vaka çıktı: Fatih Terim: “Hastanede iyi ellerdeyim”

A BOLA (PORTEKİZ)

Fatih Terim, Covid-19’a yakalanan son isim oldu.

BILD (ALMANYA)

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Koronavirüse yakalandı.

VOETBALZONE (HOLLANDA)

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüse yakalandığını duyurdu. 66 yaşındaki hoca, yönetici Albayrak’ın ardından kulüpte koronavirüse yakalanan 2. isim oldu.

NEMZETI (MACARİSTAN)

Koronavirüs: Fatih Terim’in yaptırdığı testler pozitif çıktı ve haberi Twitter’dan paylaştı.

LIBERO (PERU)

Falcao’nun Galatasaray’daki teknik direktörü Fatih Terim’in testleri pozitif çıktı.

SPORTS (RUSYA)

Fatih Terim koronavirüse yakalandığını açıkladı.

NAU (İSVİÇRE)

Türk Milli Takımı’nın eski hocası, koronavirüse yakalandı.

SKY ITALIA (İTALYA)

Fatih Terim, koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıkladı: “Hastanede iyi ellerdeyim”

SPORT 360 (FAS)

Belhanda’nın hocası Fatih Terim’in koronavirüs testi pozitif çıktı.

BELFAST TELEGRAPH (KUZEY İRLANDA)

66 yaşındaki eski milli takım teknik direktörü, Galatasaray’ın hocası Fatih Terim’in koronavirüs testi pozitif çıktı.

ALSANTIRI (YUNANİSTAN)

Fatih Terim’in koronavirüs testi pozitif çıktı ve 66 yaşındaki teknik adam, “Endişelenmeyin” mesajı paylaştı.

CORRIERE DELLO SPORT (İTALYA)

Fatih Terim’in koronavirüs testi pozitif çıktı ve hastaneye kaldırıldı: “Emin ellerdeyim”

THE STAR (MALEZYA)

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in koronavirüs testi pozitif çıktı.



