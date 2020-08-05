Dünya Fair Play ödüllerine Türkiye damgası

Dünya Fair Play Konseyi ve Avrupa Fair Play Birliği tarafından verilen Dünya Fair Play Ödülleri’nin dördünü Türkiye aldı. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden (TMOK) yapılan açıklamaya göre, Dünya Fair Play Konseyi’nin tanıtım dalında verdiği büyük ödülü TMOK Fair Play Komisyonu elde etti. Komisyon ödüle, İzmir Bornova Belediyesinin desteklediği TMOK 1. Dünya Fair Play Fotoğraf Yarışması’yla layık görüldü.

Avrupa Fair Play Birliği ise Türkiye’ye toplam 3 ödül verdi. TMOK Fair Play Komisyonu Raportörü Remzi Yılmaz, "Sporda ve Yaşamda Fair Play" kitabıyla fair play tanıtım ve eğitim dalında Vox Award ödülünü kazandı. TMOK Fair Play Komisyonu Üyesi Melih Esen Cengiz, Fenerbahçe tarihini anlatan "Asr-ı Fener" kitabıyla fair play tanıtım ve eğitim dalında Spirit ödülünü elde etti.

Galatasaray’ın 13 yaşındaki Kırgız futbolcusu Beknaz Almazbekov ise davranış dalında 18 yaşından küçük sporculara verilen Flame Award ödülünü aldı. Genç futbolcu İstanbulspor’la oynadıkları maçta, kazandıkları penaltının yanlış olduğu gerekçesiyle topu auta atmıştı. Dünya Fair Play Konseyi’nin ödül töreni Monaco’da, Avrupa Fair Play Birliği’nin ödül töreni ise Viyana’da daha sonra açıklanacak bir tarihte düzenlenecek.