Dünya Eskrim Şampiyonası, Mısır’da başlıyor

Mısır ev sahipliğinde 15-23 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek Büyükler Dünya Eskrim Şampiyonası, bu cuma başkent Kahire’de başlayacak. 103 ülkeden her üç branşta toplam 950 sporcunun ter dökeceği organizasyonda; Türkiye'yi 13 ay-yıldızlı eskrimci temsil edecek.

Dünya Eskrim Şampiyonası programı kapsamında ilk olarak, organizasyonun ilk üç günü gerçekleştirilecek ön eleme maçları sonucu ana tabloda mücadele edecek sporcular belirlenecek. Şampiyonada Türkiye adına kadınlar epede Aleyna Ertürk, Gökçe Günaç ve Damlanur Sönmüş; erkekler kılıçta Muhammed Anasız, Tolga Aslan, Kerem Çağlayan ve Enver Yıldırım; kadınlar flörede İrem Karamete ve Alisa İsbir, erkekler flörede Martino Minuto; kadınlar kılıçta ise Iryna Shchukla, Nil Güngör ve Pınar Miray Şişik piste çıkacak.

Şampiyonada bireysel karşılaşmaların yanı sıra aynı zamanda kadınlar epe (Ertürk, Günaç, Sönmüş), erkekler kılıç (Anasız, Aslan, Çağlayan, Yıldırım) ve kadınlar kılıç (Shchukla, Güngör, Şişik) takımları mücadele edecek.

İHA