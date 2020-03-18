Dünya duruyor, İngilizler oynamak istiyor! Corona virüs...

İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre; kalan 92 maçın seyircisiz oynanması ve hepsinin canlı olarak televizyonlardan canlı yayınlanması gündemde...

Tarafsız saha seçeneklerinin de gündeme getirildiği ve başkanların yarın toplanarak UEFA başkanı Ceferin'e bir sonuçla gitmek istedikleri yazıldı.

EURO 2020'nin ertelenmesinin ardından, UEFA başkanı Aleksander Ceferin yaptığı açıklamada ülkelerin yerel liglerini bitirebilmesi için bu seçenekten başka çareleri olmadığını belirtmişti.

İngiliz kulüpleri ise ertelenen maçların ardından fikstürde daha fazla maç yaptıkları için belirlenen tarihe kadar Premier Lig'in bitmeyebileceğinden korkuyorlar. The Sun'daki haberde belirlenecek tarafsız sahalarda 3 günde bir maç yapılmasının gündemde olduğu belirtildi. Bu şekilde maçlar belirli statlara indirgenecek ve sağlık ekipleriyle güvenlik kuvvetlerinin bu şehirlere orantılı şekilde dağıtılması da kolaylaşacak.

Futbolcuların ve teknik ekiplerin ise bu konuya nasıl baktıkları konusunda haberde bir detay verilmedi.

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