İspanyol devi Barcelona eski günlerini aramaya devam ediyor. Yıldız futbolcusu Lionel Messi'ye ekonomik nedenlerden ötürü imza attıramayan Katalanlar yeni transferlerine lisans çıkartmakta zorlanmıştı. Rakibi Real Madrid yeni stat için yıllık 400 milyon euro'luk anlaşmaya varırken Barcelona'yı krize götüren en büyük neden olarak transferler olarak gösteriliyor

EKSİ LİMİT

La Liga yönetimi, İspanyol ekiplerinin maaş limitini açıklamıştı. Real Madrid, 739 milyon euroyla en fazla limite sahip takım oldu. Eflatun beyazlıları, 199 milyonla Sevilla ve 161 milyonla Atletico Madrid takip etti. Ekonomik olarak zor günler geçiren Barcelona'nın ise limiti aştığı görüldü. Katalan ekibinin limiti eksi 144 milyon euro olarak duyurulmuştu.

Mali sorunlar, Katalanların son zamanlarda yeni oyuncular almasını zorlaştırdı, ancak aynı zamanda yeni, yüksek profilli oyunculara büyük meblağlar harcadılar. Sadece 2022 yazında Robert Lewandowski, Jules Kounde ve Raphinha gibi isimleri önemli ücretlere getirdiler.

LİSANSLARI BİR SÜRE ÇIKARTILAMADI

Chelsea ile olan kontratını sonlandırdıktan sonra Barcelona'ya transfer olan Andreas Christensen ve diğer transfer Franck Kessie'nin lisansı yaşanan ekenomik problemlerden ötürü bir süre çıkartılamamıştı.

BU YAZ 150 MİLYON EURO HARCADI

Barcelona bu yaz transferler için 150 milyon Euro'nun üzerinde para harcadı ve şimdi takımda fazla kazanan oyuncuların ya maaşlarında indirim ya da satış için pazarlık yapıyor.

ARDA İÇİN 51 MİLYON EURO MALİYET

2011 yılında 13 milyon euroya Atletico'ya transfer olan Arda Turan 2015'te ise 34 milyon euro bonservis bedeliyle Barcelona'nın yolunu tutmuştu. Arda'nın Barcelona'ya maliyeti 51 milyon euroyu bumuştu. Arda daha sonra Başakşehir'e kiralanırken sözleşmesi bittikten sonra Galatasaray 'a dönmüştü.

Barcelona 2000 yılından bu yana transfer bonservisi ve maliyetleri için toplam 2 milyar 380 bin euro harcama yaptı.

BARCELONA'NIN EN PAHALI 10 TRANSFERİ

10) Ferran Torres | Manchester City | 2021

Ferran Torres, Xavi tarafından yapılan ilk büyük transfer oldu ve Barcelona, ​​hizmetlerini almak için Manchester City'e 55 milyon € (49.50 milyon £) ödedi.

City yöneticisi Pep Guardiola tarafından ihtiyaç fazlası olarak kabul edildi ve bu transfer hamlesi, Barça ile beş yıllık bir sözleşme imzaladığı Ocak 2022'de resmiyet kazandı.

9) Raphinha | Leeds United | 2022

Raphinha, Barcelona Başkanı Joan Laporta yönetiminin önemli transferlerinden. Katalan devi, sağ kanadını güçlendirmek için bu hamleyi yaptı. 2021-22 sezonunda Leeds United adına 11 gol atan Raphinha, mükemmel bir oyuncu olarak gösterildi.

Leeds'in, devam etme arzusunun ardından Brezilyalı kanat oyuncusundan nakde çevirmekten başka seçeneği yoktu ve Barcelona, ​​Chelsea ve Arsenal'in da istediği yıldız oyuncu için 58 milyon € (52.20 milyon £) ödemeyi kabul etti.

8) Miralem Pjanic | Juventus | 2020

2020'de Barcelona ve Juventus tarafından tasarlanan "muhasebe" transferinin bir parçası olan Miralem Pjanic ve Arthur, her iki kulübün transfer defterlerini dengelemek için şişirilmiş bir fiyatla değiştirdi.

Camp Nou'ya transferinden sadece bir yıl sonra Beşiktaş 'a kiralık olarak katılan Bosnalı oyuncu, 2022 yazında BAE merkezli Sharjah FC'ye bedelsiz transferinin ardından Katalan kulübündeki sıkıntılı dönemini kalıcı olarak sonlandırdı.

Pjanic, Barcelona formasıyla 30 maçta forma giydi ve burada sadece 1.296 dakika oynayabildi.

7) Zlatan Ibrahimovic | Inter | 2009

2009'da Barcelona, ​​gözlerini Zlatan Ibrahimovic'e diktiğinde transfer penceresinde büyük bir karar almaya odaklandı.

Forvet için göz kamaştırıcı bir şekilde 69.50 milyon € (62.55 milyon £) ödediler, ancak İsveç efsanesi için işler kötüye gitti.

O zamanki teknik direktör Pep Guardiola ile anlaşamadı ve böylece ilk 11'deki yerini kaybetti.

Buna rağmen Zlatan, Barcelona formasıyla çıktığı 46 maçta 22 gol atarak Dünya Kulüpler Kupası, La Liga, UEFA Süper Kupası ve iki İspanya Süper Kupası'nı kazanarak iyi bir gol rekoru elde etti.

2010 yılında bir sezon için AC Milan'a kiraladıktan sonra Barcelona, ​​onu 24 milyon Euro'ya (21.60 milyon £) İtalyan devine sattı.

6) Luis Suarez | Liverpool | 2014

Uruguaylı süperstar Luis Suarez, Barcelona 2014 yazında Liverpool'a göz kamaştırıcı bir şekilde 82 milyon € (73,55 milyon £) ödediğinde kariyerinin zirvesindeydi.

Suarez bir önceki sezon Liverpool formasıyla çıktığı tüm müsabakalarda 31 gol atıp 19 asist yaptı ve Barcelona'yı bir transfer hamlesi yapmaya zorladı.

Lionel Messi ve Neymar ile bir rüya ortaklığı oluşturan forvet, Barcelona formasıyla 283 maçta forma giydi, 195 gol atarken 113 asist yaptı.

Ve kulüpte sezon başına 30'dan fazla gole adını yazdırdı.

5) Frenkie de Jong | Ajax | 2019

Ajax'ın 2018-19 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finaline çıkma hayalinin ardından Barcelona, ​​2019 yazında en çok rağbet gören orta saha oyuncularından Frenkie de Jong'u kadrosuna katmayı başardı.

Barça, kulüpte yeni bir dönem başlatmayı umdukları için De Jong için Ajax'a 86 milyon € (77.40 milyon £) ödedi.

Ancak işler hem futbolcu hem de kulüp için hem futbol hem de finansal anlamda pek planlandığı gibi gitmedi.

De Jong, Camp Nou'daki Ajax formunu tam olarak yansıtamadı ve Barcelona, ​​en çok kazananlarından birini elden çıkarmak istediği için 2022 yazında Manchester United'a transfer olması gündemdeydi.

Hollandalı oyuncu, başka bir yere gitmekle pek ilgilenmiyordu ve eski patron Erik ten Hag ile United'da yeniden bir araya gelme şansını geri çevirdi.

4) Neymar | Santos | 2013

Sonunda eski kulüp başkanı Josep Maria Bartomeu'nun vergi kaçakçılığıyla suçlanmasına yol açan bir hamleyle Neymar, 2013'te 88 milyon Euro'ya (79.20 milyon £) Santos'tan ayrıldı ve onu gezegendeki en pahalı futbolculardan biri yaptı. Avrupa futboluna uyum sağladığı bir dönemden sonra Brezilyalı forvet, 2014/15 sezonunda Lionel Messi ve Luis Suarez'in yanında elinden gelenin en iyisini yaptı. Ve Barcelona'nın UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı sezon boyunca 51 maçta 39 gol atıp 10 asist yaptı.

Neymar, Barcelona formasıyla çıktığı 186 maçta 105 gol atıp, 76 asist katkısında bulundu. Kanat oyuncusu sonunda, 2017 yılında 222 milyon € (199,80 £) karşılığında Paris Saint-Germain'e satıldı ve bu, bugüne kadar futbol tarihinde bir oyuncu için ödenen en yüksek transfer ücreti olmaya devam ediyor.

3) Antoine Griezmann | Atletico Madrid | 2019

Neymar'ın PSG'ye gitmesinin ardından Barcelona, ​​saflarına üst düzey bir hücum seçeneği eklemek istiyordu ve bu arayış, sonunda onları Atletico Madrid süperstarı Antoine Griezmann'a götürdü.

2019'da Barça, bir önceki sezon Fransız yıldızı Camp Nou'ya çekmeyi başaramayınca, sonunda 120 milyon Euro'luk (108 milyon £) serbest kalma bedelini Atletico'ya ödedi.

Griezmann, Barça formasıyla 102 maçta 35 gol ve 17 asist yaptı, ancak yüksek ücreti Barca'nın onu 2021 yazında kiralık olarak Atletico Madrid'e geri göndermesine neden oldu.

Bu durum, 2022 yaz transfer döneminde bir sezon daha uzatıldı.

2) Ousmane Dembele | Dortmund | 2017

Neymar'ın 2017'de Paris Saint-Germain'e dünya rekoru transferinin ardından Barcelona, ​​Ousmane Dembele'yi transfer döneminin ana önceliği yaptı. Ancak Borussia Dortmund, Fransız süperstar için büyük bir prim talep edebilecek bir konumda oldukları gerçeğini sonuna kadar kullandı.

Barcelona, ​​Dembele'yi transfer etmek için 125 milyon € (112,50 milyon £) ödeyerek onu kulüp tarihindeki en pahalı ikinci oyuncu yaptı. Ancak Fransız oyuncunun Barcelona'daki zamanı, istikrar sorunları ve sakatlıklarla geçti.

2022'de kulüpten ayrılacağına dair söylentilere rağmen Dembele, Barcelona ile 2024'e kadar sözleşme uzattı. Fransız yıldız, Barcelona ile yeni bir sayfa açarak adını tarihe yazdırmayı umuyor.

1) Philippe Coutinho | Liverpool | 2018

Dembele'nin Neymar'ın yerini gerçekten alamamasının ardından Barcelona, ​​bu sefer Liverpool süperstarı Philippe Coutinho için rekor kırıldı.

Brezilyalı yıldızla, Ocak 2018 transfer döneminde 135 milyon € (121,50 milyon £) karşılığında imzalandı ve bu onu, Barcelona tarihinin en pahalı transferi yaptı.

Fiyat etiketi şaşırtıcı olduğu için, Coutinho'nun Camp Nou'ya geçişi büyük ölçüde hayal kırıklığı yarattı, çünkü sadece 106 maça çıkarken 25 gol atıp 14 asist yaptı.

2019 yazında Bayern Münih'e bir sezonluk kiralık olarak gönderildi, ancak Alman kulübü onun satın alma opsiyonunu kullanmadı.

Sonunda, Steven Gerrard'ın Aston Villa'sı Ocak 2022'de aradı ve Premier Lig'de kiralık olarak beş ay geçirdikten sonra Villa, 2022 yazında Coutinho'nun transferini sadece 20 milyon € (18 milyon £) karşılığında bitirdi. (Skorer)