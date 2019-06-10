Milli Takım’ın Euro 2020 elemelerinde Fransa’yı 2-0 yendiği maçın yıldızlarından biri de şüphesiz Dorukhan Toköz’dü... Teknik direktör Şenol Güneş, Beşiktaş’a kazandırdığı Dorukhan’ı son dünya şampiyonu karşısında ilk 11’de sahaya sürerken, genç oyuncu orta sahada oyunun her iki yönünü de kusursuz oynadı.

Nitekim Fransız gazeteleri de Dorukhan için ‘Pogba’yı bitiren adam’ manşetlerini attı. Zaten yaz transfer döneminin gözde isimlerinden olan Beşiktaş’ın yıldız isminin bu maçla beraber talipleri de arttı.

Almanya ve İspanya'dan ciddi talipler var!

Özellikle Merih’i izlemek için Konya’ya gelen Juventus scout’larının 23 yaşındaki oyuncuya hayran kaldığı öğrenildi. Aynı şekilde Atletico Madrid scout’ları da Dorukhan’ı listelerine aldılar. İki kulübün yetkililerinin de yakın zamanda Beşiktaş’ın kapısını çalmayı planlıyor.

Merih transferinde büyük aşama kat ettiği öne sürülen Juventus, Dorukhan Toköz’ü de transfer ederse gelecek sezon siyah beyazlı ekipte iki Türk futbolcu birden forma giymiş olacak. Ancak Dorukhan için tek talip Juve ve Atletico değil. Beşiktaş Almanya ve İspanya’da başka kulüplerden de teklif alıyor.

Başkan Orman en az 15 milyon euro istiyor!

Beşiktaş'ın geçen sezon bonservis bedeli ödemeden, 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’dan transfer ettiği Dorukhan’a o dönem 700 bin Euro fiyat biçilirken, genç oyuncu ilk dönemlerde forma şansı bulmakta zorlandı.

Kasım ayından itibaren Şenol Güneş’in şans vermeye başladığı Dorukhan için yönetim devre arasında 1 milyon 750 Euro istiyordu.

İkinci yarıda form grafiğini iyice yükselten genç futbolcu için Başkan Fikret Orman’ın 15 milyon Euro’dan daha düşük bir teklifi kabul etmeyeceği gelen bilgiler arasında. Ancak genç futbolcu için şu ana kadar resmi bir teklif gelmedi.

Kaynak: Hürriyet