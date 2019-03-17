Dünya dev görecek

12 Dev Adamımız için, bir Dünya Kupası serüveni daha başladı. Yorucu geçen elemelerin sonunda, 2019 Dünya Kupası’na gitmeye hak kazanan Türkiye’nin son iki rakibi de dünkü kura çekiminde belli oldu.

Kura çekimi öncesi, statü gereği, son şampiyon ABD’yle E Grubu’nda yer alacağımız kesinleşmişti. Dün de, renkli bir görsel şölenle Çin’de düzenlenen kura çekiminde Japonya ve Çekya grubumuza düştü.

Tarihteki en büyük Dünya Kupası organizasyonu olması sebebiyle, kura çekimi de buna özgü gerçekleşti. Bilet satışı yapılan ilk kura çekimini 8 bin seyirci yerinde izledi. Basketbol efsaneleri Kobe Bryant, Yao Ming ve ABD’nin ünlü sanatçsı Derulo şarkılarıyla renk kattı.

Şimdi sıra hazırlıkta

Rakiplerimiz de belli olduğuna göre, artık hazırlık zamanı. Elemelerde, NBA’deki oyuncularımız; Cedi, Furkan, Ersan, Ömer ve Türk vatandaşlığına geçen Maccabi’deki Wilbekin çoğu maçta forma giyemedi. Her ne kadar tam kadro sahada yer alamasalar da biraraya geldikleri maçlarda umut veren coach Ufuk Sarıca yönetimindeki genç ve dinamik Ay-Yıldızlı ekibimizin iyi bir hava yakaladığını izledik. Tabii şimdi ki süreçte önemli.

Sakatlık yaşanmadığı sürece, 31 Ağustos’ta başlayacak Dünya Kupası’na kadar ki, dönemde yapacağımız hazırlığı en verimli şekilde kullanmamız gerekiyor. Özellikle de 2020 olimpiyat yolunda önemli bir adım olan Dünya Kupası’nda her şey yolunda giderse, neden madalya gelmesin...

Hazırlayan: Hatice Yücel