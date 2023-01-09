Süper Lig'in 18'inci haftasında Fenerbahçe deplasmanından 3-0 galip ayrılan Galatasaray liderliğini perçinledi. Sarı-kırmızılıların, dev derbideki zaferi dış basınında da geniş yankı uyandırdı. Avrupa basını, Mauro Icardi ile Sergio Oliveira'nın performansından övgüyle bahsetti. İşte detaylar...





İLK GOL 32'DE GELDİ

Dev maçın ilk golü 32. dakikada geldi. Galatasaray'ın Dries Mertens ile sol kanattan kullandığı korneri ön direkte Bright Osayi-Samuel, uzaklaştırırken arka direkte dönen topa Sergio Oliveira'nın sağ çaprazdan gelişine yaptığı vuruş, Sarı-Kırmızılıları öne geçirdi.

KEREM FARKI 2'YE ÇIKARDI

Galatasaray'da 78. dakikada savunma arkasına atılan topta ilk anda kontrolü gerçekleştiremeyen Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi'nin pasında Altay Bayındır ile karşı karşıya kaldı ve yaptığı vuruşla farkı 2'ye çıkardı





DERBİYE SON NOKTAYI ICARDİ KOYDU

90+10. dakikada Serdar Dursun'un hatalı pasında topla buluşan Mauro Icardi, ceza sahası içine girip sol çaprazdan yaptığı vuruşla farkı 3'e çıkardı ve dev derbinin skorunu belirleyen isim oldu.

JESUS'TAN GÖRDÜLER

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un maç sonundaki "mağlubiyetin sorumlusu benim" ifadelerine vurgu yapan Next Bulletin şu başlığı attı: Evinde Galatasaray'a 3-0 yenilen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'tan itiraf! 'Bu skoru beklemiyorduk'





TUTTO MERCATO: 'GALATASARAY'DAN DERBİDE PARTİ'

İtalyan basınının önde gelen haber kuruluşlarından Tutto Mercato, Serie A'da daha önce forma giyen ve dev derbide görev alan yıldızlara vurgu yaptı. Tutto Mercato'da yer alan haberde, "Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisinde parti! İstanbul derbisinde Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 deviren Galatasaray büyük bir başarıya imza attı. Maçta gollerin ikisini Süper Lig'e Serie A'dan giden oyuncular kaydetti" denildi.

A BOLA: 'JESUS SORUMLULUĞU ÜSTÜNE ALDI

Portekiz basınından A Bola, Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un mağlubiyetin sorumluluğunu üstlenmesine dikkat çekti. A Bola'da yer alan haberde, "İstanbul derbisinde Galatasaray'a 3-0 yenilen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus sorumluluğu üzerine aldı" yorumunda bulunuldu.





L'EQUIPE: ICARDI'DEN KLAS GOL'

Fransız basınından L'Equipe, Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ardından şu ifadelere yer verdi:

"Bu pazar günü oynanan İstanbul derbisinde Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 yendi ve rakibiyle arasındaki farkı dörde yükseltti. PSG'den kiralanan Arjantinli golcü Mauro Icardi maça girdikten iki dakika sonra Kerem Aktürkoğlu'na asist yaptı. Icardi, 90+11'de attığı klas golle skoru belirledi: 3-0."

'G.SARAY LİDERLİĞİ PERÇİNLEDİ'

beIN Sports'un Amerika hesabında yer alan haberde, Galatasaray'ın liderliğini devam ettirdiğinin altı çizildi. beIN Sports'un Amerika hesabındaki haberde, "Kıtalararası derbide Fenerbahçe'yi deviren Galatasaray Süper Lig'de liderliğini pekiştirdi" denildi.





West Observer'ın haberinde de Galatasaray'ın liderliğini perçinlediğinden bahsedildi: "Kadıköy'de oynanan mücadelede Fenerbahçe'den daha iyi bir futbol ortaya koyan Galatasaray maçı 3-0 kazandı ve liderliğini perçinledi."

'ICARDI'DEN TÜRK DERBİSİNDE 15 DAKİKALIK GAZAP'

News Rebeat'ın haberinde, Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi hakkında övgü dolu ifadeler kullanıldı. Arjantinli santrforun performansını derbi zaferiyle paralel orantıda tutan News Rebeat, "Mauro Icardi'den klasik Türk derbisinde 15 dakikalık gazap! Asist, şık bir gol ve tartışmalı gol sevinci" denildi.





O JOGO: 'JESUSLU F.BAHÇE DAĞILDI'

Portekiz basınından O Jogo'nun haberinde ise, "Jorge Jesus'lu Fenerbahçe evinde Sergio Oliveira'lı Galatasaray'a karşı dağıldı" ifadeleri kullanıldı.

Mais Futebol'un haberinde Sergio Oliveira'nın performansına vurgu yapıldı. Dev derbiyle ilgili, "Sergio Oliveira'nın gol perdesini açtığı maçta lider Galatasaray, İstanbul derbisinde ikinci sıradaki Jorge Jesus'lu Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti ve puan farkını açtı" denildi.

'İSTANBUL DERBİSİNİN BÜYÜK GALİBİ'

Portekiz basınından Sapo Desporto'da yer alan haberde, "Galatasaray, Süper Lig'in 18'inci hafta maçında Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek İstanbul derbisinin büyük galibi oldu" yorumunda bulunuldu.





'G.SARAY, F.BAHÇE'Yİ KÜÇÜK DÜŞÜRDÜ'

Romanya kaynaklı Prima Sport'ta yer alan manşette olay bir başlık kullanıldı. Prima Sport'un manşetinde Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ardından "Galatasaray, Fenerbahçe'yi kendi evinde küçük düşürdü" ifadeleri kullanıldı.

Polskie Radio'da yer alan haberde de Galatasaray'ın liderliğinin altı çizildi: "Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Aslanlar, İstanbul derbisinde hakimiyetlerini teyit ederek lider konumlarını güçlendirdi."





ICARDI'NİN GOL SEVİNCİNE DİKKAT ÇEKTİLER

İspanyol basınından Infobae'nin dev derbiyle ilgili sayfasında, Mauro Icardi'nin gol sevincine dikkat çekildi. Arjantinli santrforun, Lionel Messi'nin Real Madrid'e attığı gollerden sonra yaptığı sevinci taklit ettiği belirtildi. (Skorer)