Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nı kazanan taraf Arjantin oldu. Finalde Mbappe'li Fransa ile karşılaşan Tangocular, penaltı atışlarında gülen taraf oldu. Normal süresi 2-2 biten karşılaşmanın uzatma dakikaları da 3-3'lük eşitlikle geçildi. Sonrasında gerçekleşen seri penaltı atışlarında Arjantin kalecisi Emiliano Martinez, bir penaltı atışında gole izin vermezken, Fransa'da Tchouameni'nin vuruşu auta gitti. Gonzalo Montiel, Arjantin adına son sözü söyledi ve kupa Arjantin'in oldu.





TARTIŞMALI KARAR

Arjatnin'in kupayı kazanması dünyada geniş yankı uyandırırken, tepki çeken durumlarda çok konuşuldu. Bunlardan bir tanesi de maçın henüz ilk yarısında, Arjantin'in Di Maria ile soldan rakibi Dembele'yi çalımlayarak ceza sahası içerisine girmesi ve sonrasında Dembele'nin hareketiyle yerde kalarak penaltı kazanmasıydı. Dev finalin hakemi Szymon Marciniak, bu pozisyonda penaltı kararı verdi ancak dünya genelinde bu verilen karara büyük tepkiler geldi.





MARCINIAK'TAN TARTIŞMALI KARAR

Arjantin ile Fransa arasındaki dev finalde Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak görev aldı. Szymon Marciniak, müsabakanın 21'inci dakikasında Angel Di Maria'nın Ousmane Dembele'nin müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda penaltı kararı verdi.





Szymon Marciniak'ın bu kararı Fransa cephesinden büyük tepki gördü. Fransız futbolcular, VAR'dan bir uyarı bekledi ancak Arjantin'in penaltısı geçerlilik kazandı. Szymon Marciniak'a Fransız basını büyük tepki gösterdi. Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe, finalin hakemi Szymon Marciniak'a 10 üstünden 2 puan verdi.

Penaltıda topun başına geçen Lionel Messi, kaleci Hugo Lloris'i ters köşeye yatırarak takımını 1-0 öne geçirdi ve Katar'daki altıncı, Dünya Kupası tarihindeki 12. golünü kaydetti.



