Dünya boksunda olağanüstü kongre kararı

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından faaliyetleri askıya alınan Uluslararası Boks Birliği (AIBA), 15 Kasım'da seçimli olağanüstü kongreye gitme kararı aldı.

AIBA Yönetim Kurulu'nun İsviçre'nin Cenevre kentindeki bir otelde gerçekleştirdiği toplantıda dünya boksunu yakından ilgilendiren kararlar alındı.

Toplantının sabah oturumuna, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda boks ile ilgili bütün işlemi kendi üzerine alan IOC'nin bu çalışmayı yapmak için görevlendirdiği yönetim kurulu üyesi Sırp Nenad Laloviç de katıldı.

Laloviç'in AIBA'nın yeniden IOC tarafından tanınması için yönetim kurulu üyelerine beklentilerini dile getirdiği öğrenildi.

Gözgeç'den olağanüstü kongre açıklaması

Sona eren toplantının ardından AA muhabirine konuşan Türkiye Boks Federasyonu Başkanı ve AIBA Yönetim Kurulu üyesi Eyüp Gözgeç, "Dünya boksunun geleceği için 15 Kasım'da Lozan'da olağanüstü kongreye gitme kararı aldık. IOC'nin standartlarına göre, temiz, adil ve şeffaf bir kongrenin yapılması için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.

Gözgeç, kongreye kadar IOC ile koordinasyon kurmak için 3 kişiden oluşan "özel görev komitesi" kurulacağını aktardı.

AIBA'nın IOC nezdinde güven tazelemesi için böyle bir kararın alınmasının şart olduğunu ifade eden Gözgeç, dünya boksundaki belirsizliğin bir an evvel sona ermesi temennisinde bulundu.

Gözgeç, iki hafta önce tüm yönetim kurulu üyelerine olağanüstü kongre kararı alınması için mektup gönderdiğini de sözlerine ekledi.

Azerbaycan Boks Federasyonu Asbaşkanı ve AIBA Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Mikayilov ise kararın dünya boksu için hayırlı olmasını diledi.

IOC, boksun Tokyo 2020 yol haritasını açıklamıştı

IOC, yönetim şekli, etik ve finans konularında evrensel yönetmeliğe uygun hareket etmediği gerekçesiyle geçen ay AIBA'nın faaliyetlerini askıya almıştı.

Boksun 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndaki yarışma programı ve eleme sistemini da açıklayan IOC, Uluslararası Cimnastik Federasyonu Başkanı Morinari Watanabe başkanlığındaki çalışma grubunun, boksun 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndaki yarışma programının, 5'i kadınlarda olmak üzere 13 kategoriden oluşmasını teklif etmişti.