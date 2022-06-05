Doğanşehirli sporcu gençlerle Boks Dünya Şampiyonu Hatice Akbaş'ı buluşturan Doğanşehir Belediye Başkanı Ziraat Mühendisi Durali Zelyurt, gençlere hitaben konuşma yaptı. Zelyurt, Belediyenin Beypınarı Sosyal Tesislerinde çok özel bir aileyi ağırladıklarını ifade ederek, "Şampiyonluğa giden sürecin çok zorlu bir süreç olduğunu biliyoruz. Başarının temelinin aile olduğunu biliyoruz. Unutmayalım ki insan mutluluğu başka yerde aramamalı. Ailen ile mutlu olmalı ki, çevre ile de huzurlu olsun. Buradaki başarının asıl sırrı, mutlu bir ailenin disiplinli anne ve babasıdır. Unutmayalım gençler, annenizin ve babanızın sözünden çıkmayın. Sizlerin başarılı olmasını en çok anneniz babanız yani aileniz ister. İşte Dünya Kadınlar Boks şampiyonuz Hatice Akbaş ve kardeşleri bunun gerçek örneği ile sizler ile bir aradalar. Neden siz bir Hatice Akbaş olmayasınız "şeklinde konuştu.

Daha sonra Hatice Akbaş'ın Babası ve antrenörü Kerem Akbaş ve Şampiyon Hatice Akbaş ise şampiyonluğa giden bu zorlu süreci anlattılar. Hatice Akbaş, “Sevgi, mutluluk, disiplin ve azmin olduğu yerde başarı kaçınılmazdır” dedi.

Doğanşehir Belediyesi Beypınarı Sosyal tesislerinde gerçekleşen ziyarette, Belediye Başkanı Durali Zelyurt, İlçe Jandarma Komutanı Onur Kırcaer, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Osman Şen, AK Parti Kadın Kolları İlçe Başkanı Gülşah Sağlam, Belediye Meclis üyeleri, Dünya Şampiyonu Hatice Akbaş, Türkiye Boks Şampiyonu Rabia Topuz ve aileleri katıldı.

MALATYA (İHA)