Cim Bom’un genç kaptanı, hafta sonundaki maçta yaptığı hareketle tüm dünyada gündem oldu. Galatasaray U14 Futbol Takımı’nın, İstanbulspor ile oynadığı karşılaşmada, kendisinin yerde kaldığı pozisyonda çalınan penaltı düdüğünün hatalı olduğunu öne süren Beknaz Almazbekov, topu bilerek dışarı atmış ve rakip takımdan alkış almıştı. GSTV’nin Youtube kanalından canlı yayınlanan karşılaşmanın görüntüleri, kısa sürede tüm dünyaya yayıldı.

Gary Lineker de paylaşınca...

Takımın 13 yaşındaki kaptanı Beknaz’ın hareketi, İngiliz basınında Daily Mail ve Guardian gibi yayın organlarının manşetlerini süsledi. Guardian’ın yayınladığı videoyu, İngilizler’in dünyaca ünlü eski futbolcusu ve şu sıralarda yorumculuk yapan Gary Lineker de alkışlarla paylaştı. Sadece Twitter hesabında 7.2 milyon takipçisi bulunan Lineker’in de devreye girmesiyle, video tüm dünyaya yayıldı.

Yüzbinlerce kez görüntülendi

Beknaz’ın centilmence hareketine yer veren gazeteler arasında, ABD’nin en büyük medya organlarından biri olan New York Times da vardı. Blecher Report’tan Yahoo Sports’a kadar birçok yayın kuruluşunda, Beknaz Almazbekov’dan övgü dolu sözlerle bahsedildi. Böylece minik kaptanın görüntüleri, dünya çapında yüzbinlerce kişi tarafından izlenmiş oldu.

Fair Play ödülü verilebilir

En flaş iddia ise Belçika’dan geldi. Belçika’da yayın yapan bazı gazeteler, ülkede yılın Fair Play ödülünün, Beknaz Almazbekov’a verileceğini öne sürdüler.

Kırgız asıllı çok yetenekli

U14 takımının kaptanlığını yapan Kırgızistan asıllı Beknaz Almazbekov, sadece centilmen değil, aynı zamanda çok yetenekli bir futbolcu. Genellikle sol kanatta oynayan Beknaz, yüksek tekniği, bitirici vuruşları ve güçlü fiziğiyle yaşıtları arasında öne çıkıyor. Galatasaray’da teknik heyetin de yakından takip ettiği Beknaz’ın, birkaç yıl içerisinde A takıma çıkarak Sarı- Kırmızılı kulübün önemli yıldızlarından biri haline gelmesi bekleniyor.