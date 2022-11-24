Dünya Kupası C Grubu'nda önceki gün herkesi şaşırtan bir sonuç alındı. Lionel Messi, kariyerindeki eksik parçayı tamamlamak için son kupasında mücadele ederken, Arjantin Milli Takımı ilk maçında Suudi Arabistan'a 2-1 boyun eğdi. Alınan bu sonuç dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. Fransız basınından Foot Mercato, "Tarihi fiyasko" değerlendirmesinde bulundu. The Guardian ise, "Şok yenilgiye rağmen halen Messi'nin takımı kurtarmak için zamanı var" dedi. İspanyol Marca, "Arjantin'in 36 maçlık yenilmezlik serisi bitti. Messi ve arkadaşları gruplarında karmaşık bir durumla karşı karşıya" dedi. Dünyaca ünlü ESPN de, bu sonucu Dünya Kupası tarihinin en ilginç sonuçlarından biri olarak yorumladı.

Lionel Messi, yenilgi sonrasında önlerindeki 2 maçta ellerinden geleni yapıp, gruptan çıkacaklarını söyledi.

'Coşkudan hayal kırıklığına'

Arjantin basını da sonuca tepkiliydi. Ole, "Favori Arjantin, coşkudan hayal kırıklığına geçti" dedi. İtalya'dan La Gazetta dello Sport, "Kral Messi düşüyor" derken, İspanyol basınından Mundo Deportivo, "Tarihi bir kaza" yorumunu yaptı. İngiliz Daily Star ise Messi ile ilgili olarak, "Leo için her şey karmakarışık!" başlığını kullandı.