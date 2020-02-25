Galatasaray maçı sonrasında tribünlerin tepkisi üzerine protokolden atlayarak bazı taraftarlarla tartışan Ali Koç'un bu hareketi dünyada büyük yankı uyandırdı. Önemli basın kuruluşları Ali Koç'un bu hareketini geniş gördü.

İşte dünya basınında çıkan Ali Koç haberleri:

AS (İspanya): Çılgınlık! Fenerbahçe Başkanı tribünlere atladı ve taraftarlarla atıştı.

A Bola (Portekiz): Fenerbahçe Başkanı tribünden atladı ve kendi taraftarlarına saldırdı.

La Gazzetta dello Sport (İtalya): Taraftarın tepki göstermesinin ardından Fenerbahçe başkanı kendini kaybetti.

Deportes RCN (Kolombiya): Fenerbahçe Başkanı, Galatasaray derbisinde taraftarlarla kavga etmek için tribüne atladı.

"SATMAYIN BENİ"

Derbiyi protokol tribününde izleyen Ali Koç, maçın bitiminde kendisine yapılan hakaretlere ve istifa çağrılarına dayanamayıp Fenerium tribününe atlamıştı. Başkan Koç’un, burada taraftarlara, “Satmayın beni” dediği öğrenildi.