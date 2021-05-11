TFF 1’inci Lig’de şampiyon olarak 26 yıl aradan sonra tekrar Süper Lig’e yükselen Adana Demirspor, gece saatlerinde Adana’ya dönüşte üstü açık otobüsle şehir turu attı. Kısıtlamaya rağmen sokağa dökülen Adana Demirspor taraftarları ise meşaleler yakıp, futbolcuları selamladı. Koronavirüs salgınına karşı uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması taraftarları durduramadı. Tesislerde de konfeti ve meşalelerle karşılanan kafile için havai fişek gösterisi yapıldı. Yönetim, teknik heyet ve futbolcular, marşlarla bir süre eğlenerek şampiyonluğun tadını çıkardı. Ortaya çıkan görüntüler ise sosyal medyada çok konuşuldu, birçok yabancı hesap yasak dinlemeyen Demirspor sevgisini paylaştı.

Şampiyonluk onun işi!

Adana Demirspor’un tecrübeli kaptanı Gökhan İnler kariyerine bir şampiyonlu daha ekledi. İsviçre Ligi’ni kazanarak kupa koleksiyonuna başlayan başarılı oyuncu, İtalya’da oynadığı dönemde İtalya Kupası’nın ardından Süper Kupa’yı da kaldırmıştı. Premier Lig’in tarihi Leicester şampiyonluğunda da pay sahibi olan Gökhan, Süper Lig’e geldikten sonra ise Beşiktaş ve Başakşehir takımlarında mutlu sona ulaştı. Sezon başında Adana Demirspor’a transfer olan Gökhan burada da yine takımına büyük katkı sağlayarak bir kupa daha kaldırdı.

Samet hocayla 2 yıl daha

Destan yazarak Adana Demirspor’u Süper Lig’e taşıyan Samet Aybaba omuzlarda taşındı. Başkan Murat Sancak da camiaya Aybaba ile ilgili ilk mesajı yollayıp “Nankör değiliz” demişti. Dün kulüpten yapılan açıklamada, Aybaba ile iki yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

‘26 yıl önceki ruh’

26 yıl sonra Süper Lig’e dönen Adana Demirspor’da 1994’te aynı sevinci yaşayan “Bombacı İbo” lakaplı 59 yaşındaki eski futbolcu İbrahim Uzunca, “Özellikle Samet hocanın gelmesinin ardından takımda 26 yıl önceki şampiyonluk ruhunu gördüm” dedi.







