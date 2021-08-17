Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan (TAF) yapılan açıklamaya göre, Nairobi Kasarani Stadı’nda yapılacak organizasyonda 119 ülkeden gelen 950’den fazla atlet ter dökecek. Türkiye şampiyonada 25 milli atletle yarışacak. Kovid-19 tedbirlerinin uygulandığı organizasyon 5 gün sürecek.
Dünya 20 Yaş Altı Şampiyonası’nda madalya beklediklerini ifade eden TAF Başkanı Fatih Çintimar, "Burada beş gün sonunda en iyi sonucu elde ederek ülkemize döneceğiz. Geçen ay Avrupa Şampiyonası’nda yarışıp madalya alan sporcularımız da yarışacak. Her zamanki gibi en iyi sonuçlarımızı gerçekleştireceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Şampiyonada milli takımı şu isimler temsil edecek:
Erkekler:
100 metre: Umut Uysal
800 metre: Mevlüt Aras
1500-3000 metre : Devrim Kazan
3000 metre su engelli: İbrahim Karateker
110 metre engelli: Ayetullah Demir
400 metre engelli: Berke Akçam
Gülle atma: Melih Gökalp, Savaş Parlak
Sırıkla atlama: Sedat Cacim
Disk atma: Enes Çankaya
Çekiç atma: Emirhan Şipşak
Cirit atma: Oğuzhan Usta
10.000 metre yürüyüş: Mazlum Demir, Mert Kahraman
Kadınlar:
100-200 metre: Zülha Armutçu, Simay Özçiftçi
3000 metre su engelli: Şevval Özdoğan
100 metre engelli: Cansu Nimet Sayın, Yaren Yıldırım
Gülle atma: Pınar Akyol, Büşra Hatun Ekinci
Çekiç atma: Ece Narttürk
Cirit atma: Selma Davulcu, Esra Türkmen
AA