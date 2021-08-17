Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan (TAF) yapılan açıklamaya göre, Nairobi Kasarani Stadı’nda yapılacak organizasyonda 119 ülkeden gelen 950’den fazla atlet ter dökecek. Türkiye şampiyonada 25 milli atletle yarışacak. Kovid-19 tedbirlerinin uygulandığı organizasyon 5 gün sürecek.

Dünya 20 Yaş Altı Şampiyonası’nda madalya beklediklerini ifade eden TAF Başkanı Fatih Çintimar, "Burada beş gün sonunda en iyi sonucu elde ederek ülkemize döneceğiz. Geçen ay Avrupa Şampiyonası’nda yarışıp madalya alan sporcularımız da yarışacak. Her zamanki gibi en iyi sonuçlarımızı gerçekleştireceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Şampiyonada milli takımı şu isimler temsil edecek:

Erkekler:

100 metre: Umut Uysal

800 metre: Mevlüt Aras

1500-3000 metre : Devrim Kazan

3000 metre su engelli: İbrahim Karateker

110 metre engelli: Ayetullah Demir

400 metre engelli: Berke Akçam

Gülle atma: Melih Gökalp, Savaş Parlak

Sırıkla atlama: Sedat Cacim

Disk atma: Enes Çankaya

Çekiç atma: Emirhan Şipşak

Cirit atma: Oğuzhan Usta

10.000 metre yürüyüş: Mazlum Demir, Mert Kahraman

Kadınlar:

100-200 metre: Zülha Armutçu, Simay Özçiftçi

3000 metre su engelli: Şevval Özdoğan

100 metre engelli: Cansu Nimet Sayın, Yaren Yıldırım

Gülle atma: Pınar Akyol, Büşra Hatun Ekinci

Çekiç atma: Ece Narttürk

Cirit atma: Selma Davulcu, Esra Türkmen

AA