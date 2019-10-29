Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları, Çorum'da başladı. Türkiye Satranç Federasyonunca (TSF) kentteki bir otelde düzenlenen organizasyon için açılış töreni yapıldı.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, törende yaptığı konuşmada, heyetlerle birlikte yaklaşık 400 kişinin bir hafta Çorum'da konaklayacağını söyledi.

TSF Başkanı Gülkız Tulay, 6 kıtadan 38 ülkenin 48 satranç takımının Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları için 8 bin yıllık geçmişe sahip Çorum'a geldiğini belirtti.

Türk satranç ailesi olarak iki yıldır üst üste Dünya Satranç Federasyonunun önemli bir faaliyetine ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Tulay, "235 sporcunun centilmence maçlarına sahne olacak turnuvada heyecan dolu günler bizleri bekliyor." ifadelerini kullandı.

Şampiyonanın TSF'nin en önemli organizasyonlarından biri olduğunu dile getiren Tulay, şunları kaydetti:

"Böylesi önemli ve büyük bir turnuvayı başarıyla gerçekleştirmemizi sağlayan Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve ilimizin yöneticilerine teşekkür ediyorum. Turnuvadaki tüm sporcularımıza sevgi ve hoşgörünün hakim olduğu bir turnuva süreci, misafirlerimize keyifli bir hafta diliyorum. Satranç sporunun güzelliklerinin hakim olduğu turnuvamızda, sevgiyle ve başarıyla güzel anılar biriktirmeniz dileğiyle."

Vali Çiftçi, açılış konuşmalarının ardından temsili açılış hamlesini yaparak turnuvayı başlattı.

Törene, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Dünya Satranç Federasyonu (FIDE) Temsilcisi Vadim Tsypin ve sporcular katıldı.

Türkiye'nin yanı sıra Ermenistan, Avustralya, Azerbaycan, Belarus, Bulgaristan, Kanada, Çin, Kolombiya, Çekya, Almanya, Yunanistan, Hindistan, İzlanda, Macaristan, İran, Irak, İsrail, Kazakistan, Litvanya, Malezya, Moldova, Karadağ, Portekiz, Rusya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Somali, Güney Afrika, Siri Lanka, İsviçre, Tayland, Türkmenistan, Ukrayna, ABD, Kuzey Makedonya ve Özbekistan'dan 235 sporcunun hamle yapacağı organizasyon, 5 Kasım Salı günü sona erecek.

AA