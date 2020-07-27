Dunston, Naumoski’nin rekorunu kırabilir!

Euroleague ve Basketbol Süper Lig'inde pandemi öncesi lider durumunda bulunan ve yeni sezonda da bu başarıyı sağlamış kadrosunu korumak isteyen Anadolu Efes’te sözleşme yenileme serisi sürüyor. Lacivert-Beyazlılar son olarak, 34 yaşındaki ABD’li pivot Bryant Dunston’la 2+1 yıllık sözleşme yeniledi.

Dunston bu anlaşmayla ayrıca yeni bir rekora da imza atabilir. 5 sezondur Anadolu Efes’te ter döken Dunston, yeni sözleşmesinin ikinci yılını tamamlarsa takımda en uzun süre forma giyen yabancı oyuncu unvanını kazanacak. Efes’te Petar Naumoski toplam altı sezon forma giymişti.

KADRODA SON DURUM

■ SÖZLEŞMESİ YENİLENEN: Anderson, Sertaç Şanlı, Buğrahan Tuncer, Beaubois, Simon, Singleton, Pleiss, Dunston

■ SÖZLEŞMESİ BULUNAN: Larkin, Micic, Moerman, Doğuş Balbay, Tolga Geçim

■ TAKIMDAN AYRILAN: Alec Peters