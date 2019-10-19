Dündar Keşaplı İtalya’da ödüle doymuyor

Uzun yıllardır İtalya ‘da yaşamını sürdüren ve gazetecilik kariyerinde bugüne kadar yaptığı çok sayıda özel haberle tanınan Dündar Keşaplı, üst üste ikinci kez “Uluslararası Kartaca Ödülü’ne (Premio Internazionale Cartagine) layık görüldü.

Galatasaray’ın bu yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Kolombiyalı yıldız oyuncu Radamel Falcao’nun İstanbul’a geleceğine dair ilk haberi vermesiyle Türkiye’de ve İtalya’da dikkatleri çeken Keşaplı, yıllardır yaptığı ses getiren özel haberleri sebebiyle bir ödül daha aldı.

Roma Belediyesi’nin tarihi ve prestijli Protomoteca Salonu’nda iş, spor, moda, kültür ve sanat camiasından çok sayıda davetlinin katıldığı törenle Keşaplı, “En İyi Yabancı Gazeteci” dalında üst üste ikinci kez Kartaca Ödülü’ne layık görüldü.

Dündar Keşaplı, ödülünü bu yıl ödüllerin seçimini yapan akademisyenlerden ve üst düzey bürokratlardan oluşan Akademik Senato’nun başkanı Alessandro Della Posta'nın elinden aldı.

Keşaplı, törende yaptığı konuşmada, 30 yıla yaklaşan gazetecilik kariyerinde kendi ilkelerinden taviz vermeden çalışarak bugün bu noktaya geldiğini söyledi.

İtalya Spor Yazarları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Uluslararası İlişkiler Sorumlusu olan Keşaplı, İtalyan haber kanalları; SKYTG24 ve TGCOM24'e yorumcu-haberci olarak katılırken, Türkiye’de TRT Spor’a özel haberler yapmakta.