Duncan, başantrenör olarak çıktığı ilk maçı kazandı
NBA’in efsane oyuncularından Tim Duncan, 5 şampiyonluk kazandığı San Antonio Spurs’ün, Charlotte Hornets’a konuk olduğu maçta, başantrenör Gregg Popovich’in yerine takımın başında yer aldı ve sahadan galip ayrıldı
Duncan, başantrenör olarak çıktığı ilk maçı kazandı
NBA’in efsane oyuncularından Tim Duncan, 5 şampiyonluk kazandığı San Antonio Spurs’ün, Charlotte Hornets’a konuk olduğu maçta, başantrenör Gregg Popovich’in yerine takımın başında yer aldı. Spurs, 43 yaşındaki eski basketbolcunun ilk başantrenörlük tecrübesini yaşadığı karşılaşmadan 104-103 galip ayrıldı. 6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Spurs’te 21 sayı, 6 asist, 5 ribauntla oynayan Dejounte Murray öne çıktı.
Sonuçlar
Charlotte Hornets-San Antonio Spurs: 103-104
Boston Celtics-Brooklyn Nets: 120-129 (uzatmada)
New Orleans Pelicans-Minnesota Timberwolves: 134-139
Oklahoma City Thunder-Los Angeles Clippers: 94-109
Denver Nuggets-Golden State Warriors: 100-116
Phoenix Suns-Toronto Raptors: 114-123
Sacramento Kings-Washington Wizards: 133-126
Los Angeles Lakers-Philadelphia 76ers: 120-107