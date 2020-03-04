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Duncan, başantrenör olarak çıktığı ilk maçı kazandı

NBA’in efsane oyuncularından Tim Duncan, 5 şampiyonluk kazandığı San Antonio Spurs’ün, Charlotte Hornets’a konuk olduğu maçta, başantrenör Gregg Popovich’in yerine takımın başında yer aldı ve sahadan galip ayrıldı

04 Mart 2020, Çarşamba 11:17 Son Güncelleme:
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Duncan, başantrenör olarak çıktığı ilk maçı kazandı

Duncan, başantrenör olarak çıktığı ilk maçı kazandı

NBA’in efsane oyuncularından Tim Duncan, 5 şampiyonluk kazandığı San Antonio Spurs’ün, Charlotte Hornets’a konuk olduğu maçta, başantrenör Gregg Popovich’in yerine takımın başında yer aldı. Spurs, 43 yaşındaki eski basketbolcunun ilk başantrenörlük tecrübesini yaşadığı karşılaşmadan 104-103 galip ayrıldı. 6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Spurs’te 21 sayı, 6 asist, 5 ribauntla oynayan Dejounte Murray öne çıktı.

Sonuçlar

     Charlotte Hornets-San Antonio Spurs: 103-104

     Boston Celtics-Brooklyn Nets: 120-129 (uzatmada)

     New Orleans Pelicans-Minnesota Timberwolves: 134-139

     Oklahoma City Thunder-Los Angeles Clippers: 94-109

     Denver Nuggets-Golden State Warriors: 100-116

     Phoenix Suns-Toronto Raptors: 114-123

     Sacramento Kings-Washington Wizards: 133-126

     Los Angeles Lakers-Philadelphia 76ers: 120-107

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