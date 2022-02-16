Dün geceye damga vuran olay! Ronaldo ve Messi...

PSG'de Lionel Messi, 61. dakikada kullandığı penaltıda Thibaut Courtois engelini aşamadı. Lionel Messi böylece kariyerinde ilk kez Real Madrid'e karşı penaltı atışından faydalanamadı. Messi bundan önce Real Madrid'e karşı kullandığı 6 penaltının tamamını gole çevirmişti.

Lionel Messi, ayrıca kariyerinde kullandığı 133 penaltıdan 30'unu kaçırdı. Arjantinli yıldızın penaltı kaçırdığı esnada Cristiano Ronaldo'nun Premier Lig'de gol atması sosyal medyada gecenin konusu oldu.

Farklı kulvarlarda olsalar da rekabetleri süren ikilinin bu anları epey konuşuldu. Cristiano Ronaldo, takımına Brighton karşısında üç puanı getiren golü atarken 5 maç sonra ilk golünü kaydetmiş oldu.