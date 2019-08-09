Ardından irtifa kampına alınan Dumoulin’in kamp planları da iptal edilerek Fransa Turu’ndan üç hafta önce ameliyat olmasına karar verildi. Operasyonun ardından 3 Temmuz’da yapılan taramaların ardından sol dizindeki tendonda tamamen dinlenmesini gerektiren hasarların bulunduğu belirtildi.

Bunun üzerine Fransa Turu’nda yarışmayacağı açıklanan Dumoulin’le ilgili olarak De Telegraaf’ta yayımlanan habere göre, Dumoulin’in bisiklete binmeye başladığı ancak sol bacağı yeterince güçlenmediği için İspanya Turu ile Yorkshire’da düzenlenecek dünya şampiyonasını da es geçeceği belirtildi.

Yaklaşan İspanya Turu ve Yorkshire’daki dünya şampiyonası için uygun bir hazırlık yapamadığı belirtilen Dumoulin’le ilgili olarak Hollandalı milli takım koçu Koos Moerenhout, “Dumoulin’le dünya şampiyonası hakkında konuşmanın mantıklı bir yanı yok” dedi.

Dumoulin’in antrenörü Hendrik Werner ise “Burada en önemli şey Tom’un dizindeki sakatlığın tamamen iyileşmesidir. Tom, bir Grand Tour’da yarışmak için yapılacak şeyin ne olduğunu iyi bilir. Ayrıca Tom, Büyük Turlarda liderlik tecrübesi de olan tecrübeli bir bisikletçi. Bu yüzden okulda dersleri kaçıran bir öğrenci gibi değil kesinlikle şu an. Bu uzun dinlenme süresi sadece onun başarıya olan açlığını artıracak” dedi.

Werner, “Bu sezon dinlenmesi gerektiğini biliyor. Dizini tekrar yüzde yüz performans alacak şekilde geliştirmeye odaklanmış durumda. Bir sonraki sezon tekrar bisiklete döndüğünde fiziksel ve zihinsel olarak tamamen yenilenmiş olacak” şeklinde konuştu.

(Cyclist)