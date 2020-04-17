Lolespor, geçtiğimiz aylarda Dumledoge’un açıklamaları üzerine başlattığı inceleme hakkında bir açıklama yayınladı.

İşte Lolesports'un internet sitesinden yapılan açıklama:

22 Şubat 2020 tarihinde resmi Twitter hesabımızda yayımladığımız mesajla bazı VFŞL oyuncularının da isimlerinin dahil olduğu açıklamaları yakından takip ettiğimizi ve oyuncu ve yayıncılar özelindeki politikalarımız dahilinde konuyu değerlendirdiğimizi duyurmuştuk. Geçtiğimiz hafta itibarıyla konuyla ilgili incelemelerimiz tamamlanmıştır. Her iki olayda da ne yaşandığını araştırdığımız esnada bize yardımcı olan ve bizimle işbirliği yapan herkese teşekkür ederiz.

2017 Facebook Mesajları

2020'de takım evinde yaşanan olayı araştırırken 2017'de yapılan suçlamalarla ilgili bazı ek ayrıntılar gün yüzüne çıkmıştır. 2017 senesinde Mustafa Kemal “Dumbledoge” Gökseloğlu, lig sorumlularımızdan biriyle yaptığı gayri resmi görüşmede ligde yer alan bazı oyuncuların da dahil olduğu, kendisiyle ilgili dışlayıcı yorumlar içeren bir mesajlaşmanın ekran görüntülerini lig yönetimiyle paylaşması durumunda ismi geçen kişilerin ceza alıp almayacağını sormuştur. Sorumlumuz dönemin lig politikasına uygun cevap vererek başka kişiler arasında geçen özel yazışmaların bir dosya kapsamında değerlendirilemeyeceği cevabını vermiştir. Bu görüşmenin ardından 2017 yılında hiçbir ekran görüntüsü lig yönetimiyle paylaşılmamıştır.

Ligimizdeki aktif profesyonel oyunculardan birinin de dahil olduğu olayın bu yıl ortaya çıkan kanıtlarında yer alan ayrımcı dil gerçekten de endişe vericidir ve göz yumabileceğimiz bir davranış değildir. Ancak Küresel Espor Ceza Listesi'ne göre “Aşırı Derecede Sportmenliğe Aykırı Davranış” konularına ilişkin zaman aşımı 12 ay olarak belirlenmiştir ve kanıtların bize ulaşma zamanı bazı sorunlara yol açmıştır. Belirlenmiş bu zaman aralığı, vakaların değerlendirilmesini ve disiplin cezalarının uygun zamanda verilmesini sağlamaktadır. Kanıtlar 2017 yılından kalma olduğu için, maalesef bu dönemde olaya dahil olan oyuncuya davranışlarından ötürü herhangi bir disiplin cezası uygulamamız mümkün değildir. Aldığımız kararın pek çok kişiyi hayal kırıklığına uğratacağının farkındayız; fakat taraftarlarımıza güven vermek ve oyuncularımıza karşı dürüst olmak için bir konuya açıklık getirmek isteriz: Benzer bir özel görüşmenin bugün gerçekleşmesi ve 12 ay içinde bildirilmesi halinde, konu araştırılır ve sonrasında Küresel Espor Ceza Listesi’nde belirtilen cezalar uygulanabilirdi.





2020 Takım Evi Olayı

2020'de meydana gelen balkon olayına yönelik araştırmalarımız, takım arkadaşları arasında scrim performanslarına dair bir tartışma gerçekleştiğini ortaya koymuştur. Mustafa Kemal “Dumbledoge” Gökseloğlu, Berkay “Zeitnot” Aşıkuzun, Serdar “Pades” Padeş ve Furkan “Stomaged” Güngör ayrı ayrı dinlenmiştir. Tartışma esnasında argoya varan tabirler kullanılsa da herhangi bir fiziksel temas gerçekleşmediği ve hiçbir homofobik söylem kullanılmadığı saptanmıştır. İncelememiz sonucunda, 2020'de yaşanan olaya dahil olan kimseye ceza verilmemesine karar verilmiştir.

Soruşturma dahilinde değerlendirdiğimiz diğer konularda da (Royal Youth serbest oyuncu statüsü, Dumbledoge'un rekabet yasağı) herhangi bir usulsüzlük tespit edilmemiştir.

Sonuç

Hem oyuncularımızın hem de taraftarlarımızın, oyuncuların kendi kimliklerine göre hareket edebileceği özgür ve güvenli bir lig ortamı sağlamanın bizim için son derece önemli olduğundan şüphe duymamalarını isteriz. Birkaç yıl önce yaşananlar gerçekten de üzücü; ancak bugün verilebilecek cezalar söz konusu olduğunda Küresel Ceza Listesi’ne bağlı kalmak zorundayız. Bununla birlikte, ekosistemimizde ayrımcılığa tolerans gösterilmeyecek ve izin verilmeyecektir. VFŞL'deki tüm takımlara ligimizin standartları hatırlatılmıştır ve tüm oyuncuların ve takımların, ekosistemimizin bütün üyelerine karşı kapsayıcı davranması konusundaki beklentilerimiz bir kez daha belirtilmiştir.

Dumbledoge tepki gösterdi

Kararın ve açıklamaların duyrulmasının ardından Dumbledoge kendi Twitter hesabından tepki gösteren mesaj attı. Mesajında, "Şaşırdık mı?" ifadesi yer aldı.



