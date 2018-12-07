Dumanı tüten şehirler

‘Yüzüklerin Efendisi’ gibi fantastik sinemaya bakışı değiştiren unutulmaz bir seriye imza atan Peter Jackson, bu kez yönetmen olarak değil yapımcı koltuğunda karşımızda. Başka türlü diyarlara düşkünlüğüyle bildiğimiz Jackson, yıllardır yeni bir proje üzerinde çalışıyordu. Philip Reeve’in dört kitaplık distopik serisi ‘Yürüyen Kentler’ nihayet beyazperdede. Dünyanın yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bir gelecekte geçen roman serisinin en çarpıcı özelliği, hareket eden devasa birer makine halindeki şehirler hayal etmesiydi. İnsanlık ulus devletlere değil, hareketli birer kale gibi yükselen dev şehirlere ayrılmıştı bu kurgusal alemde. Dahası, hayatta kalmak için şehirler birbirleriyle sürekli savaş halindeydi. Bu fikir bile Peter Jackson’ı cezbetmeye yetmiş olmalı. ‘Ölümcül Makineler’ adıyla vizyona giren film, elbette ‘Yüzüklerin Efendisi’ seviyesindeki karakter derinliğinden uzak. Ne yaratılan dünya yıllar boyu zihninizden çıkmayacak ayrıntılara sahip ne de öyküde içinize dokunacak nüanslar var. Ancak ‘Ölümcül Makineler’ görsel olarak izleyiciyi hemen çarpan bir dünya kurmayı başarmış. Aksiyon ağırlıklı ilerleyen filmde, başkarakterimiz güçlü, öfkeli bir genç kadın: Hester. ‘Star Wars’taki intikam öykülerini akla getiren bir motivasyonu var Hester’in. Genel olarak filmi ‘Star Wars’ serisiyle karşılaştıranlar da mevcut. Estetik olarak ise, bilgisayar oyunlarına aşina olanların ‘steampunk’ türüyle özdeşleştireceği bir dünya yaratılmış. Sanayi devriminden kalma buharlı makineleri fütüristik bir tasarımla yeniden üreten bir estetik bu. Muazzam makine tasarımlarını izlemek için, hikayeye pek de takılmadan, çok da büyük umutlar taşımadan giderseniz, Peter Jackson nefes nefese geçecek iki saat vaat ediyor izleyiciye.

Bizim için Şampiyon

At yarışına meraklı olanlar için, 90’lı yıllarda akıllara kazınan bir isim vardır. 1996 Gazi Koşusu’nun efsanesi Bold Pilot’tan bahsediyoruz elbette. Üst üste kırdığı rekorlarla yarışların tarihine geçen safkan Bold Pilot’ın öyküsünü ölümsüzleştiren bir filmimiz var artık. Ahmet Katıksız’ın yönettiği film, Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah, Fikret Kuşkan gibi önemli oyunculara sahip. Bold Pilot, yalnızca hipodroma gelen binlerce kişiye umut vermekle kalmıyor, ünlü jokey Halis Karataş’ın yaşadığı büyük aşka da vesile oluyor ‘Bizim İçin Şampiyon’da.