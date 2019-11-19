Son on yıl içerisinde hem Türkiye'de hem de çeşitli Batı ülkelerinden büyük bir rağbet oranıyla tercih edilen dukan diyeti kesin ve etkili sonuçlara sahiptir. 2010'lu yıllardan itibaren Türkiye'de de sıklıkla uygulanan bu diyet sayesinde binlerce kişi ideal kilolara erişmiş ve çok daha sağlıklı bir yaşam sürmeye başlamışlardır. Halihazırda mevcut olan dukan diyeti tarifleri kolay ve pratik bir şekilde hazırlanabilir. Bu diyette en önemli nokta bir gün dahi, listelerin dışına sapmamak ve diyetin önerdiği programların dışına çıkmamaktır.

﻿Dukan Diyeti Nasıl Yapılıyor?

Bu diyetten ve faydalarından yeni haberi olanların sıklıkla yönelttiği soruların başında dukan diyeti nasıl yapılır sorusu gelmektedir. En önemli artı ise protein odaklı bir beslenme prensibine dayalı olmasıdır. Bazı rejim türlerinde kişiler özellikle ilk birkaç haftalık süreçte epey zorlanmakta ve kendilerini aç hissetmektedir. Ancak protein bakımından oldukça zengin olan dukan diyeti listesi bu alanda da büyük kolaylık sağlıyor.

Dukan Diyetinde Yer Alan 4 Önemli Aşama

1- İlk Hafta: Atak evresi olarak adlandırılan bu dönemde, vücudun beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi ve buna alışma süreci devreye giriyor. Yağsız proteinler sınırsız bir şekilde tüketilirken, ilk öğünde genellikle yulaf yeniyor.

2- İlk 12 Ay: Özellikle uzun süreli olarak dukan diyeti yapmak isteyenler için ikinci evre oldukça kritik bir öneme sahiptir. Bu aşama seyir evresi adıyla da biliniyor. Yulaf ve yağsız proteinler sıklıkla tüketilirken ara öğünlerde de yoğurt ve meyve tüketilebiliyor.

3- Metabolizmayı Güçlendirme Evresi: Dukan diyeti sadece kilo kaybının hızlı olmasını değil aynı zamanda kalıcı olmasını sağlamaktadır. Bu amaçla metabolizmayı güçlendirmek önemli bir süreç olarak bu diyeti yapanlar tarafından ciddiye alınmalıdır. Bu aşamada artık bazı karbonhidratlara ve yağlı yiyeceklere izin verilmektedir. Örneğin haftada bir kırmızı et ve patates kızartması gibi gıdalar aşırıya kaçmamak şartıyla tüketilebilir.

4- Koruma Evresi: Son ve en önemli aşama ise koruma evresi adıyla biliniyor. Bunun süresi ise tamamen diyeti yapan bireylere bırakılmaktadır. Kişiler istedikleri kiloya eriştikleri takdirde yulaf kepeği ve diğer besinleri bir miktar arttırabilir. Dukan diyeti yapanlar bu evreyi tamamladıkları takdirde çok daha sağlıklı bir yaşam ve beslenme döngüsünün içerisine giriyorlar.

Dukan Diyeti Listesi Örneği

Bu özel diyette hemen hemen her şeyi yemek mümkündür. Diğer diyetlerde yer alan kısıtlamalar bu diyet için geçerli değil. Ancak evreler ve aşamalar periyodik aralıklarla kontrol edilmeli ve bu programların dışına çıkılmamalıdır.

1- Kırmızı Et: Kırmızı et birçok diyet listesinde yasaklı olmasına rağmen dukan diyetinin güçlendirme evresinde haftada bir olarak tüketilebilir. İstenildiği takdirde haşlanarak ya da kızartılarak yenebilen kırmızı etlerde az yağ kullanılmasına özen gösterilmelidir.

2- Ekmek ve Terayağı: Kahvaltılarda domates ve salatalık gibi sebzelerin yanı sıra bir dilim kızartılmış ekmeğe ve tere yağına da izin veriliyor. Tere yağlı ekmekler de tıpkı kırmızı et gibi güçlendirme evresinde yenmektedir.

3- Yulaf Kepeği: Koruma evresinde toplamda üç yemek kaşığına çıkarılan yulaf kepekleri her gün aksatılmadan tüketilmelidir. Bunun dışında koruma evrelerinde kısa soluklu egzersizlere de ağırlık verilmeli. Yürüyüş yapılmalı ve asansör kullanmak yerine merdiven çıkılmalıdır.

4- Süt Yerine Kahve: Laktozsuz ya da yarım yağlı olmasına bakılmaksızın tüm evrelerde süt yerine kahve tüketilmesi öneriliyor. Kahvelerin içine şeker ve süt tozu gibi tatlandırıcılar kesinlikle atılmamalıdır.

5- Sütlü Tatlılar: Atak evresinde ise akşam yemeklerinde belli başlı sütlü tatlılar tüketilebilir. Bu tatlıların başında kazandibi ve tavuk göğsü yer alıyor.