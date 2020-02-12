Düellonun galibi yine Mustafa Cengiz

Mahkemenin verdiği karara göre, Galatasaray Derneği’ne kayyum atanmayacak. Kulüp yöneticileri Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay’ın feri müdahil taleplerini, mevcut delil durumuna göre kabul eden mahkeme, davayı reddetti. Böylece Başkan Mustafa Cengiz ve ekibi, önemli bir davayı daha yara almadan atlatmış oldu.

Kayyum talebine tepki

Hatırlanacağı üzere Galatasaray’ın kulüp üyeleri Ahmet Özdoğan ve Cenk Akkaya, bir ay içerisinde seçimli genel kurula gidilmesi amacıyla yönetimin kayyuma devredilmesi yönünde dava dilekçesi sunmuştu. Davalı tarafın avukatı Petek Akyüz, duruşmada söz alarak, “Davacı asillerden Cenk Akkaya üyelikten ihraç edilmiştir. Dava açma yetkisi bulunmamaktadır” dedi. Diğer davacı Ahmet Özdoğan ise geçtiğimiz yıllarda Galatasaray’da başkanlığa adaylığını koymuştu. Camiada bu iki isme ve onlara destek veren muhalif ekibe karşı büyük tepki var.

Şimdi gözler 21 Şubat’ta

Sarı-Kırmızılı kulübü bekleyen bir diğer kritik dava 21 Şubat’ta görülecek. Mali genel kurulda yönetimin idari açıdan ibra edilmemesine ilişkin, yönetimin mahkemeden aldığı ‘mevcut ekibin göreve devam etmesine ilişkin’ tedbir kararıyla ilgili davada, tarafların sulh olmaması üzerine, dosyanın bilirkişiye gönderilmesine 14 Kasım’da karar verilmişti. İşte bu davanın ikinci etabı 21 Şubat saat 10.00’da 14. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek. Mahkeme, Cengiz ve ekibinin idari tebdir kararının sona ermesine veya devam etmesine karar verecek.