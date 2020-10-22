Düelloda kazanan Giresunspor!
Giresun'da nefes kesen bir maç vardı. Çotanaklar, 5 haftada sadece 2gol yiyen namağlup Adanaspor’u 4-3’le devirdi, rakibini geçip 11 puana yükseldi. Toros Kaplanı ise hafta içi mesaisinden eli boş dönerken 9 puanla zirvenin gerisinde kaldı.
2’de Nalepa’nın pasında Balde fileleri buldu: 1-0. 25’te yine Nalepa pas verdi, Diarra golü attı: 2-0. 64’te Eren’in pasında Celil ceza sahası dışından vurdu: 2-1. 75’te Ozegovic, Eren’in gönderdiği topu ağlarla buluşturdu: 2-2. 82’de Nalepa’nın düşürdüğü Ozegovic penaltıyı kaçırmadı: 2-3. 85’te Balde’nin pasında oyuna 2 dakika önce giren Erol Can skoru dengeledi: 3-3. 88’de Serginho’nun ortasında Balde kafa vuruşuyla skoru ilan etti: 4-3.