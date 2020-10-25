Eskişehir karşısında 3 puana uzanan Samsunspor, galibiyet serisi yakalayıp çıkışa geçebilmek için evinde Keçiörengücü'nü ağırladı. Kırmızı-Beyazlılar, maçın başında baskı kurarak rakibini hataya zorlamaya çalıştı. Pozisyon vermemek için yoğun çaba sarf eden iki takım, devrenin son anlarında tempoyu artırdı. Samsun'da 40. dakikada Caner ortaladı, Samet Akaydın'ın ters vuruşu direkten döndü. 45'te ise konuk ekip Kone ile gol aradı. İlk devrede isabetli şut atamayan Samsun ile Keçiörengücü, ikinci 45'te coştu. Ev sahibi, 49'da harika bir baskıyla topu kazandı; Kubilay'ın vuruşunu kaleci çıkardı, dönen topu Nadir tamamladı: 1-0. 3 dakika sonra Başkent ekibi, rakip savunmanın hatasını değerlendirdi; Cem içeri çevirdi, Kone dokunuşu yaptı: 1-1.

90+'da 3 gol!

54'te Kubilay'ın nefis pasında Burak Çalık, Karadeniz ekibini yeniden öne taşıdı: 2-1. Konuk ekip, kalan sürede tüm hatlarıyla saldırdı. Ancak Samsun, rakibinin arkada verdiği boşlukların ardından cezayı kesti. 90+1'de Gyasi kazanılan kontratakta takımını rahatlattı, 90+4'de Oğuz fişi çekti: 4-1. Başkent temsilcisinde Cem Ekinci, 90+5'te skoru ilan etti: 4-2.

85. dakikada kırılma anı

Mücadelenin 85. dakikasında ilginç bir an yaşandı. Beraberlik golünü arayan Keçiörengücü'nde Abdulkadir topu içeri çevirdi, Cem Ekinci vuruşu yaptı ancak kaleye giden top takım arkadaşı Manaj'dan döndü.

Lideri yakaladılar

Başkent ekibi karşısında galibiyete uzanan Samsunspor, puanını 14'e yükseltmeyi başardı. 1 maç fazlası bulunan Karadeniz ekibi, lider Tuzlaspor ile aynı puana geldi. Öte yandan sahadan yenilgiyle ayrılan Keçiörengücü, zirveye çıkma şansını kaçırdı.

Mertcan Polat