Sezonun açılış maçı bir hayli keyifli geçti. Süper Lig 'den düşen Gençlerbirliği ile2. Lig'den yükselen Eyüpspor kapıştı. İstanbul ekibi, şampiyon kadrodan 7 oyuncuyu ilk 11'de başlatarak, takviyeler ile birlikte geçen yılki yapısını bozmadı. Eyüpspor, yılların tecrübesi Umut Bulut'un, 13 ve27. dakikalarda attığı goller ile soyunma odasına 2-0öndegirdi. İkinci yarıda baskısını artıran Başkent ekibi, 63'te harika geldi, Kerim Avcı farkı 1'e indirdi: 1-2. Gençlerbirliği yoruldukça, oyunun çehresi yeniden Eyüp'e döndü.

Cenk umutları söndürdü

Önce Arda topu çizgiden çıkardı, birkaç dakika sonra da Taşkın, farkı 2'ye çıkardı: 1-3. Ev sahibi, 83'te Lima ile yeniden umutlansa da santra yapılır yapılmaz Cenk Ahmet harika bir gol ile ev sahibinin umutlarını söndürdü: 2-4. Fakat gecenin sonuna gelindiğinde Gençlerbirliği, istikrarsız görüntüsü ile ilk haftadan soru işareti bıraktı. Eyüpspor ise şimdiden lige renk katacağının sinyallerini verdi.

Mertcan Polat