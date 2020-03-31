'Dudullu Postası' TV’de ilk kez Kanal D’de

Televizyonda ilk kez Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan 14 bölümden oluşan 'Dudullu Postası'nın oyuncu kadrosunda Güven Kıraç, Erkan Can, Taner Ölmez, Hazar Ergüçlü, Bülent Şakrak, Ayda Aksel, Ahmet Rıfat Şungar, Özgür Emre Yıldırım, Aslı Bekiroğlu, Gözde Çığacı ve Levent Tülek yer alıyor. Dudullu Postası, gazeteciliği hayatının orta yerine koymuş, yeteneksizliğinden bihaber olan ama kendini de memleketin yegane gazetecisi sanan, megaloman Asım'ın (Güven Kıraç), Dudullu’da bir yerel gazete çıkarmasıyla başlıyor.

Genç gazetecilerin hikayesi

Yeni açılan gazetede, arkadaşları Ersan (Ahmet Rıfat Şungar) ve Cem’le (Özgür Emre Yıldırım) çalışmaya başlayan Tayfur (Taner Ölmez), aşık olduğu Melis’e (Hazar Ergüçlü), Melis’in abis Eyüp’ü (Bülent Şakrak) atlatarak ulaşmaya çalışırken; diğer yandan da arkadaşlarıyla birlikte mahalledeki ‘Kayıp Babalar’ın peşindedir.

Yapımcılığını Limon Yapım’ın üstlendiği 'Dudullu Postası', çizer Serkan Yılmaz’ın yarattığı karikatür serisi 'Dudullu Postası’ndan ilham alınarak hazırlandı. Dizinin yönetmen koltuğunda Onur Ünlü oturuyor.