Düdüğü astırıldı! İşte aldığı ceza

TBF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, TBF Disiplin Kurulu'nun 15 Aralık 2022 günlü toplantısında, Antalya Bölgesi A Klasman Hakemi Erşan Kartal’ın, Basketbol Disiplin Talimatı’nın 29/1, 29/5 ve 29/6. maddeleri gereğince toplam 1 yıl 4 ay hak mahrumiyeti cezası ve Hakemler Talimatı 9/4/d., 19/3. ve Basketbol Disiplin Talimatı’nın da 23. maddeleri gereğince lisansının iptaline yönelik karar verildiği duyuruldu.

Erşan Kartal, son olarak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Frutti Extra Bursaspor ile Onvo Büyükçekmece arasında oynanan karşılaşmada görev almıştı.