Dudak uçuğu çoğu kişinin şikayetçi oluğu bir durumdur. Dudak uçuğuna yönelik mucizevi bitkisel çözümleri de mevcuttur. Eğer dudak uçuğu problemi yaşıyorsanız sizler de bu bitkisel çözümleri uygulayabilirsiniz. Peki, dudak uçuğuna ne iyi gelir? Nasıl geçer? Dudak uçuğunu geçiren doğal yöntemler ve evde yapılacak çözümler nelerdir? İşte, dudak uçuğuna iyi gelen alternatif öneriler. Dudak uçuğu şikayeti yaşayan kişiler internet üzerinden son aylarda etkili bitkisel çözüm metotlarını araştırmaktadırlar. Dolayısıyla eğer dudak uçuğu şikayetiniz varsa bu bitkisel çözümleri uygulayabilirsiniz.

Dudak uçuğuna ne iyi gelir?

Bal: Dudak uçuğu tedavisinde ilk olarak akla gelen doğal tedavilerden biri bal tedavisidir. Bal oldukça iyi bir tedavi şeklidir. Uçuk çıkan bölgeye bir miktar bal sürdükten sonra dudaklar eski görünümüne ve sağlığına kavuşur. Ayrıca dudak uçuğuna iyi geldiği gibi dudak çatlamalarına da bal oldukça iyi gelmektedir. Bal kürünü dudağınızda 30 dakika beklettikten sonra ılık su ile temizleyebilirsiniz. Bu şekilde dudak uçuğunuz geçecektir.

Aloevera: Aloevera jeli her türlü bitkisel tedavi de akla ilk gelen tedavi yöntemlerinden biridir. Dudak uçuğu bölgesine aloevera bitkisinin yağını çıkartarak sürebilirsiniz. Aloevera yağı bu şekilde dudak uçuğunu tedavi edecek ve dudak uçuğu problemlerinizden kurtulmuş olacaksınız. Aloevera yağını günde istediğiniz kadar uygulayabilirsiniz. Dudak uçuğuna mucizevi bir çözüm getirmektedir. Aloevera yağı dudak uçuğunun kurumasını ve hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlar.

Süt: Süt hem var olan dudak uçuklarını engeller hem de yeni uçukların çıkmasını engeller. Süt doğal bir gıdadır ve oldukça iyi bir tedavi seçeneğidir. Pamuk yardımı ile sütü dudak uçuğunuzu geçirebilirsiniz. Sütü dudak uçuğunuza yarım saat bekletebilir ve bu şekilde bunu günde 2 defa yapabilirsiniz.

Nane Yağı: Dudak uçuğunu anında geçiren mucizevi bitki yağlarından biri de nane yağıdır. Nane yağı uçuğun çıkmadan engellemesini sağlayan oldukça faydalı bir besin kaynağıdır. Kulak çubuğu ya da pamuk yardımı ile birlikte nane yağını kullanabilirsiniz. Kısa süre içerisinde dudak uçuğu yarasını dökecek ve acı hissini alacaktır. Nane yağı her zaman kullanabileceğiniz bir bitki yağıdır.

Nasıl geçer?

Dudak uçuğunu geçirecek yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemleri uygulayarak doğal yollardan dudak uçuğunuzu tedavi edebilirsiniz. Dudak uçuğu pek çok nedene bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Özellikle stresli hayat dudak uçuğuna neden olmaktadır. Daha fazla vitamin ağırlıklı besinler tercih ederek dudak uçuğu problemlerinizden kurtulabilirsiniz.

Sarımsak: Sarımsak dudak uçuğuna oldukça etkili bir yöntemdir. Tamamen doğal bir antibiyotik olan sarımsak ile birlikte dudak uçuğunu kısa sürede geçirebilirsiniz. Sarımsağı yarıya keser iç kısmını uçuğa sürebilirsiniz. Bu şekilde uçuğa neden olan enfeksiyon ve iltihaplanmalar kısa süre içerisinde geçecektir. Sarımsak günde 2 defa uygulayabileceğiniz bir tedai yöntemidir.

Vanilya: Vanilya da dudak uçuğuna yönelik uygulayabileceğiniz en etkili bitkisel yöntemlerdendir. Vanilya uçuğa neden olan bakterilerin vücuttan en hızlı şekilde atılmasını sağlamaktadır. Kulak çöplüğü ile birlikte vanilyayı dudak uçuğuna sürebilirsiniz. Dilerseniz sürme işlemini uygularken pamuktan da yardım alabilirsiniz. Vanilya yöntemini günde en az 2 kere uygulayabilirsiniz. Böylece kısa süre içerisinde bütün dudak uçuklarını geçirebilirsiniz.

Sirke: Sirke de yine aynı şekilde dudak uçuğuna iyi gelen bitkisel çözümlerden biridir. Sirkeyi dilerseniz bal ile birlikte karıştırarak dudak uçuğunuza sürebilirsiniz. Bal ile sirke karışımı ile doğal bir mikrop öldürücü elde edebilirsiniz. Sirke dudak uçuğunda ki enfeksiyonu yok edecek ve kısa süre içerisinde hem uçuğu hem de uçuk acısını kesecektir. Sizler de evde sirkeyi pamuk yardımı ile dudak uçuğunuza sürebilir ve bu şekilde dudak uçuklarınızdan kurtulabilirsiniz. Sirke antiviral özelliği bulunan doğal bir gıdadır.

Dudak uçuğunu geçiren doğal yöntemler ve evde yapılacak çözümler

Dudak uçuğu problemi evde yapılacak doğal yöntemler ile birlikte kolayca geçirilebilir. Dudak uçuğu vitamin eksikliğinden dolayı kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla vitamini bol yiyecekler tüketerek dudak uçuğu şikayetlerinizden kurtulabilirsiniz.

Buz: Buz ile birlikte dudak uçuğunu geçirebilirsiniz. Buz dudağınızı nemlendirir ve enfeksiyonun atılmasını sağlar. Buzu uçuk bölgesinin üzerinde gezdirerek kısa süre içerisinde uçuk yaralarınızı engelleyebilirsiniz. Ayrıca buz dudak uçuğunun sızlamasını da engeller. Buz bütün virüsü alacak ve dudak sağlığınıza olumlu tesir edecektir. Buz uygulamasını evde yaparak günde 2 defa uygulayabilirsiniz.

Limon ve Karbonat: Dudak uçuğunu geçirmek için evde uygulayacağınız bir diğer karışım ise limon ve karbonattır. Limon yoğun miktarda asit içerir ve bu şekilde dudak uçuğuna iyi gelir. Hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlar. Limon ve karbonatı karıştırarak elde edeceğiniz karışımı dudak uçuğunuza sürerek kısa süre içerisinde uçuk problemlerinizden kurtulabilirsiniz. Limon ve karbonat karışımı günde en az 2 defa yapılmak sureti ile yapılır.

Kantaron Yağı: Uçuğa evde kartaron yağı ile birlikte yapacağınız kür ile birlikte geçirebilirsiniz. Kartaron yağı dudak uçuğunu geçirir ve hızlı bir şekilde iyileşmeyi sağlar. Oldukça etkili bir yöntem olan kantaron yağını her zaman uygulayabilirsiniz. Kantaron yağı hızlı sonuç almak isteyen kişilere önerilmektedir. Ayrıca uçukla birlikte ortaya çıkan acı ve sızıyı da ortadan kaldırmaktadır.

Domates: Domates özü ve domates suyu ile birlikte yine dudak uçuğu problemlerinizin önüne geçebilirsiniz. Domatesin iç kısmını dudak uçuğu bölgenize sürebilir ve bu şekilde hızlı bir şekilde dudak uçuğu problemlerinizden kurtulursunuz. Domates uçuklara karşı etkili bir doğal çözümdür.