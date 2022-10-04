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Dubai basketbolundan EuroLeague hamlesi

Kitlesini dünya çapına taşıma hedefindeki EuroLeague'in Dubai ile bir işbirliği ortaklığına gidebileceği hatta o bölgeden bir takımın EuroLeague'de yer alabileceği belirtildi.

04 Ekim 2022, Salı 06:58 Son Güncelleme:
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Dubai basketbolundan EuroLeague hamlesi

Dünyaya açılmayı hedefleyen EuroLeague için bir teklif Dubai'den geldi. Eurohoops'un haberine göre; Dubai yetkilileri, EuroLeague'e kendi liglerinden de bir takım dahil edilmesi için görüşme gerçekleştirecek. 11 Ekim’de Dubai yetkilileri ve EuroLeague hissedarlarının buluşacağı toplantıda bu iş birliğinin yolu açılabilir. Özellikle de Final Four ev sahipliği için Dubai seçeneğinin ortaya çıkabileceği bildirildi.

Bu arada Dubai dışında Avustralya Ligi (NBL) de EuroLeague’de bir takım bulundurma konusuna sıcak bakan bir başka ülke.

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