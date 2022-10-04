Dubai basketbolundan EuroLeague hamlesi

Dünyaya açılmayı hedefleyen EuroLeague için bir teklif Dubai'den geldi. Eurohoops'un haberine göre; Dubai yetkilileri, EuroLeague'e kendi liglerinden de bir takım dahil edilmesi için görüşme gerçekleştirecek. 11 Ekim’de Dubai yetkilileri ve EuroLeague hissedarlarının buluşacağı toplantıda bu iş birliğinin yolu açılabilir. Özellikle de Final Four ev sahipliği için Dubai seçeneğinin ortaya çıkabileceği bildirildi.

Bu arada Dubai dışında Avustralya Ligi (NBL) de EuroLeague’de bir takım bulundurma konusuna sıcak bakan bir başka ülke.