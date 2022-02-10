D’S damat’ın iletişim ajansı BuKafa oldu

80 farklı ülkedeki mağazasıyla, Türkiye’de ve dünyada erkek stiline yön veren D’S damat, ile imzaladığı yeni iş birliği kapsamında, dijital ve konvansiyonel çalışmalarda tüm iletişimlerini BuKafa’ya emanet ediyor.

İstanbul, Ankara ve Londra ofislerinde prestijli işlere imza atan BuKafa, farklı disiplinlerden bir araya gelen ekibi ile, stratejik iletişim danışmanlığı, kreatif, dijital, sosyal medya iletişimi, web yazılım teknolojileri, etkinlik yönetimi, prodüksion, medya iletişimi, kurum içi iletişim, sosyal sorumluluk proje yönetimi, kriz yönetimi, dijital PR alanlarında 360° entegre iletişim hizmetleri veriyor.

BuKafa Ajans Başkanı Ömer Çelik, “Sektörün en önemli imza markalarından D’S damat ile çalışmaktan dolayı çok mutluyuz. Çalışma prensibimizde en önemli özelliğimiz; analitik verilere dayalı sonuçlardan yola çıkarak, stratejik ve kreatif projeler üretmek, teknolojik enstrümanları ve global trendleri takip ederek bütünsel bir iletişim modeli ile markalarımızı yönetmektir. BuKafa olarak, ulusal ve uluslararası alandaki tüm markalarımızda, yenilikçi ve global yaklaşımları yansıtarak fark yaratmaya, başarılı projeler üretmeye devam edeceğiz.

BuKafa, aralarında TGA (Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı), AKM (Atatürk Kültür Merkezi), USHAŞ gibi çok sayıda saygın kurum ve markaya hizmet veriyor. Yaratıcı projeleri sonucunda çok sayıda ödüle layık görülen ajans; IMA (Internet Marketing Association) Impact 21’de “En İyi Websitesi” ve “En İyi Sosyal Medya” ödülleri, Altın Örümcek’te “En İyi Proje” ve “Halkın Favorisi” ödülleri, ACE of M.I.C.E Master of Events’de de “Başarı Ödülü” almaya hak kazandı.