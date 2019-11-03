Drummond’dan 25 sayı, 20 ribaunt

Pistons’ı galibiyete, 25 sayı, 20 ribaunt, 6 asist, 5 blok, 3 top çalmayla "double double" yapan Andre Drummond, 22 sayı, 7 asistle oynayan Bruce Brown ve 24 sayı kaydeden Luke Kennard taşıdı.
Drummond, 1989’da bunu başaran Hakeem Olajuwon’dan beri 25 sayı, 20 ribaunt, 5 asist, 5 blok, 3 top çalma istatistiğine ulaşan ilk oyuncu oldu.
Nets’in all-star oyun kurucusu Kyrie Irving 20 sayı, 11 ribaunt, 10 asistle "triple double"a imza attı. Taurean Prince 20, Joe Harris ise 18 sayı attı.
Sonuçlar
Oklahoma City Thunder-New Orleans Pelicans: 115-104
Detroit Pistons-Brooklyn Nets: 113-109
Orlando Magic-Denver Nuggets: 87-91
Memphis Grizzlies-Phoenix Suns: 105-114
Washington Wizards-Minnesota Timberwolves: 109-131
Milwaukee Bucks-Toronto Raptors: 115-105
Golden State Warriors-Charlotte Hornets: 87-93
Portland Trail Blazers-Philadelphia 76ers: 128-129
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