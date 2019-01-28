Drogba'dan Galatasaray paylaşımı

2013 Yılında Galatasaray'a transfer olan Didier Drogba'dan transferin yıldönümü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

28 Ocak 2019, Pazartesi 21:51
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Drogba'dan Galatasaray paylaşımı

Galatasaray'ın eski futbolcusu Didier Drogba, sarı-kırmızılılara transfer olduğu gününün yıl dönümünü unutmadı. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Drogba, "Benim bittiğimi, artık üst seviyede futbol oynayamayacağımı düşünmeye başladıkları anda beni tıpkı kendi evladını koruyan anneler gibi sahiplendiniz. Bugün, bir aslan olarak attığım ilk adımın yıl dönümünü kutluyorum. 26.01.2013. Sizi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Fildişi Sahilli futbolcu kasım ayında futbolu bırakmıştı.

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