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Drogba'dan 'Galatasaray, 20 yıldır Kadıköy’de kazanamıyor' sorusuna cevap

Galatasaray'ın dünyaca ünlü eski futbolcusu Didier Drogba, “Galatasaray, 20 yıldır Kadıköy’de kazanamıyor” sorusuna, “Derbiyi kaybedip ligi kazanmayı tercih ederim. Formaya ve tüm yıldızlara bakınca, kazanamamak hiçbir şey ifade etmiyor” dedi.

08 Nisan 2019, Pazartesi 05:58
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Drogba'dan 'Galatasaray, 20 yıldır Kadıköy’de kazanamıyor' sorusuna cevap

Galatasaray tarihinin en önemli yabancı oyuncularından biri olan dünyaca ünlü yıldız Didier Drogba, Yeni Malatyaspor karşılaşmasını izlemek için İstanbul’a gelmişti. Türk Telekom Stadı’ndaki karşılaşmaya gelişiyle birlikte tribünleri ayağa kaldıran Drogba’ya Sarı-Kırmızılı taraftarlar büyük sevgi gösterisinde bulunmuştu. Maç öncesi plaket de verilen Drogba, başta eski hocası Fatih Terim olmak üzere Başkan Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak’la sohbet etmişti. “Galatasaray yeni bir kulüp değil, tarihi olan bir kulüp” diyen Drogba, “Bu tarihin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Galatasaray hep büyük kalacak ve taraftarlarıyla beraber dünya çapında daha da büyüyecek” ifadelerini kullandı.

‘Galibiyet isterim ama...’

Sarı-Kırmızılılar’ın, Fenerbahçe ile oynayacağı Kadıköy’deki derbiye de değinen Fildişi Sahilli yıldız, “Galatasaray’ın kazanmasını istiyorum ama derbiyi kaybedip ligi kazanmayı tercih ederim. Formaya ve tüm yıldızlara bakınca, 20 yıl Fenerbahçe’yi yenememenin hiçbir şey ifade etmediğini görürsünüz. Kalıcı olan yıldızlardır” yorumunda bulundu.

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