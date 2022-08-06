Fatih Terim'in Bodrum'da sürpriz bir misafiri vardı. Bir dönem Galatasaray forması giyen Didier Drogba eski hocası Fatih Terim'le bir araya geldi.

Drogba Terim'le samimi anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Drogra ayrıca, "Senin altında Galatasaray’da oynayıp tarih yazmaktan gurur duyuyorum ancak seninle ve ailenle vakit geçirmekten daha da gurur duyuyorum. Babacığım Fatih Terim, bizi evinde ağırladığın için çok teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Son olarak Drogba, "Galatasaray taraftarları ve Türk halkı ülkenin en önemli ve ikonik Hocasının heykelini dikmek için daha ne bekliyor" dedi.







