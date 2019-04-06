Türk Telekom Stadyumu'na geri dönmenin güzel olduğunu belirten Drogba, "Buraya geri dönmek çok özel. Buradaki insanları yaklaşık 5 yıldır göremiyordum. Buraya geri döndüğüm için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

"ORAYA GİDİP İYİ BİR SONUÇ ALMALIYIZ"

Fenerbahçe derbisini yorumlayan Didier Drogba, "Kulüp için çok önemli bir maç. Deplasman maçı, bir derbi. Oraya gidip iyi bir sonuç almalıyız, şampiyonluk umudunun sürmesi için. Bugün iyi bir performans sergiledik ve iyi bir galibiyet aldık" dedi.

Fatih Terim ile maçtan önce konuştuğunu dile getiren eski yıldız futbolcu, "Fatih Terim'e bana 1 yıllık kontrat verin, tekrar dönüp bedava oynarım dedim (Gülerek)" diye konuştu.

"GALATASARAY HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ BÜYÜK OLACAK"

Drogba son olarak Galatasaray'ın geleceği ile ilgili gelen bir soruya, "Galatasaray yeni bir kulüp değil, bir tarihi var. Bu tarihin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Galatasaray gelecekte de her zaman olduğu gibi büyük olacak, büyümeye devam edecek. Taraftarlar bu kulübü daha büyük yapıyor. Galatasaray'ın geleceği güzel olacaktır" yanıtını verdi ve sözlerini noktaladı.

DHA